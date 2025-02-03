Некоторые из военнообязанных граждан, которые находятся за рубежом, также могут воспользоваться этим правом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал юридической компании INSEININ.

Интересно Могут ли мобилизовать студентов и преподавателей во время каникул: министр сделал заявление

Может ли оформить отсрочку военнообязанный за рубежом

Юристы объяснили, что отсрочка от мобилизации оформляется в порядке, который предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Соответственно существует два механизма оформления отсрочки:

личная подача документов в ТЦК и СП;

дистанционное оформление отсрочки через приложение Резерв+.

Через приложение Резерв + отсрочку могут оформить мужчины, которые находятся на учете в районном ТЦК и СП, данные о котором есть в реестре "Оберіг".

Отсрочку через мобильное приложение Резерв + можно оформить только по трем основаниям:

лица с инвалидностью I – III группы при наличии действительного пенсионного удостоверения;

военнообязанные, которые находятся в браке и на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения, которые получают последовательное образование.

При наличии других оснований, военнообязанные не могут оформить отсрочку, находясь за границей.