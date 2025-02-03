Некоторые из военнообязанных граждан, которые находятся за рубежом, также могут воспользоваться этим правом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал юридической компании INSEININ.
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Может ли оформить отсрочку военнообязанный за рубежом
Юристы объяснили, что отсрочка от мобилизации оформляется в порядке, который предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины №560.
Соответственно существует два механизма оформления отсрочки:
- личная подача документов в ТЦК и СП;
- дистанционное оформление отсрочки через приложение Резерв+.
Через приложение Резерв + отсрочку могут оформить мужчины, которые находятся на учете в районном ТЦК и СП, данные о котором есть в реестре "Оберіг".
Отсрочку через мобильное приложение Резерв + можно оформить только по трем основаниям:
- лица с инвалидностью I – III группы при наличии действительного пенсионного удостоверения;
- военнообязанные, которые находятся в браке и на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
- студенты и аспиранты дневной или дуальной формы обучения, которые получают последовательное образование.
При наличии других оснований, военнообязанные не могут оформить отсрочку, находясь за границей.