Деякі з військовозобов'язаних громадян, які перебувають за кордоном, також можуть скористатися цим правом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал юридичної компанії INSEININ.
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Чи може оформити відстрочку військовозобов'язаний за кордоном
Юристи пояснили, що відстрочка від мобілізації оформлюється у порядку, який передбачений постановою Кабінету Міністрів України №560.
Відповідно існує два механізми оформлення відстрочки:
- особиста подача документів у ТЦК та СП;
- дистанційне оформлення відстрочки через застосунок Резерв+.
Через застосунок Резерв+ відстрочку можуть оформити чоловіки, які перебувають на обліку в районному ТЦК та СП, дані про який є в реєстрі "Оберіг".
Відстрочку через мобільний застосунок Резерв+ можна оформити тільки за трьома підставами:
- особи з інвалідністю І – III групи за наявності дійсного пенсійного посвідчення;
- військовозобовʼязані, які перебувають у шлюбі та на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.
- студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання, які здобувають послідовну освіту.
У разі наявності інших підстав, військовозобов'язані не можуть оформити відстрочку, перебуваючи за кордоном.