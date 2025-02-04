Дедлайн обязательного медицинского осмотра планировали перенести на 5 июня 2025, а действующий срок – 4 февраля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Почему вопрос до сих пор не рассмотрели

О повестке дня Верховной рады на первой в истории 13-й сессии изданию рассказали народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

В то же время в комментарии Суспильному нардеп Александр Федиенко сообщил – профильный комитет поддержал решение о продлении срока военно-врачебной комиссии для ограниченно годных.

В парламенте ожидают выводы Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) по законопроекту. После получения необходимых документов его вынесут на рассмотрение.

Законопроект имеет рамочный характер, и есть вероятность, что депутаты поддержат его за основу и в целом. Генеральный штаб и Министерство обороны уже обратились в профильный комитет с просьбой поддержать инициативу,

– сказал Федиенко.

Также ограниченно годных военнообязанных, которые не успели пройти ВВК до 5 февраля, не будут привлекать к административной ответственности. Им не будут начислять штрафы, а также не будут подавать в розыск.

К слову, за 8 месяцев повторный медицинский осмотр прошли лишь 25% граждан, которые имели статус ограниченно годных. Именно этим объясняли невозможность выполнения нормы закона в определенный срок.

Ранее об изменениях, какие изменения будет предусматривать новый законопроект о прохождении ВВК, рассказал представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин. Невыполнение или несвоевременное выполнение новой нормы уже будет определяться как административное правонарушение. "Люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на ВВК или сделать это в цифровом приложении Резерв+", – сообщил спикер.