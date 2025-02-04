Происходило это историческое заседание во вторник, 4 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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На заседание явились 226 нардепов

"Впервые в истории открылась 13 сессия Парламента. Зарегистрировалось 226 депутатов", – написал Железняк.

Он рассказал, что народные избранники провалили проект постановления о Плане законопроектной работы Парламента на 2025 год. За проголосовали только 209 депутатов.

Также они не смогли проголосовать за постановление о повестке дня тринадцатой сессии Парламента девятого созыва. Свои голоса отдали 215 нардепов.

Нашлись голоса только на ратификацию Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией относительно официальной кредитной поддержки развития оборонных возможностей Украины – 245,

– написал Железняк.

Планировалось еще разблокирование подписания спикером следующих законопроектов:

Особенности регулирования деятельности юрлиц в переходный период (отмена Хозяйственного кодекса),

Изменения в бюджетный кодекс по распределению инвестиционных проектов,

Об условиях для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Как отметил Железняк, на этом "безудержные реформы" текущей недели заканчиваются.