Відбувалося це історичне засідання у вівторок, 4 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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На засідання з'явилися 226 нардепів

"Вперше в історії відкрилась 13 сесія Парламенту. Зареєструвалося 226 депутатів", – написав Железняк.

Він розповів, що народні обранці провалили проєкт постанови про План законопроєктної роботи Парламенту на 2025 рік. За проголосували лише 209 депутатів.

Також вони не змогли проголосувати за постанову про порядок денний тринадцятої сесії Парламенту дев'ятого скликання. Свої голоси віддали 215 нардепів.

Знайшлись голоси лише на ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України – 245,

– написав Железняк.

Планувалося ще розблокування підписання спікером наступних законопроєктів:

Особливості регулювання діяльності юросіб у перехідний період (скасування Господарського кодексу),

Зміни у бюджетний кодекс щодо розподілу інвестиційних проєктів,

Про умови для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Як зазначив Железняк, на цьому "нестримні реформи" поточного тижня закінчуються.