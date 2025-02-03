Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ведомства Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал. Он советует забронированным посетить военно-врачебную комиссию уже, чтобы не стрессовать потом.

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Что известно о ВВК

По словам Лазуткина, забронированным сейчас не за что волноваться, но прийти и обновить свой статус все же стоит.

Есть ложное впечатление, будто в армию хотят забрать всех – больных, старых и тому подобное. Но нет, наоборот – надо сначала определить актуальное состояние человека, может ли он служить в армии, а уже от этого отталкиваться,

– говорит спикер.

К слову, в Офисе Президента предложили перенести дедлайн прохождения ВВК с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. До принятия закона ТЦК не будут штрафовать и объявлять в розыск тех, кто не успел пройти осмотр.

Напомним, с 31 января 2025 года получить электронное направление на ВВК можно через Резерв+. После обновления приложения пользователь сможет сгенерировать направление с QR-кодом.