Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона. Все этапы реформы планируют завершить в первом полугодии 2025 года.

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Как будет происходить реформа ВВК

По словам Черногоренко, реформа будет иметь три этапа, и на первом из них Минобороны внедрит два ключевых цифровых преимущества.

Первая – возможность сформировать электронное направление на ВВК через "Резерв+". Почему это важно? Потому что сейчас, чтобы получить направление надо физически пойти в ТЦК и стоять в очереди, чтобы получить бумажку. С 28 февраля это уйдет в историю, потому что можно будет сделать это через "Резерв+,

– объяснила заместитель министра.

Те, кто предпочитает бумажный формат, смогут и в дальнейшем получать направления в традиционном виде.

Еще одним важным аспектом первого этапа станет внедрение электронной формы постановлений ВЛК. Как отметила Черногоренко, все постановления после обновления будут фиксироваться в электронном формате и автоматически передаваться в реестр "Оберіг", что значительно облегчит процесс.

"Следующий этап реформы мы делаем с Минздравом. Это когда человек сможет проходить ВВК в любом удобном для него медицинском учреждении. Эта информация будет направляться автоматически в Минобороны и не будет очередей и коллапсов на ВВК", – объяснила она.

Заместитель министра отметила, что внедрение реформы планируют завершить в течение первого полугодия этого года.