Повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко в етері телемарафону. Усі етапи реформи планують завершити в першому півріччі 2025 року.

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Як відбуватиметься реформа ВЛК

За словами Черногоренко, реформа матиме три етапи, і на першому з них Міноборони впровадить дві ключові цифрові переваги.

Перша – можливість сформувати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+". Чому це важливо? Бо зараз, щоб отримати направлення треба фізично піти в ТЦК і стояти в черзі, щоб отримати папірець. З 28 лютого це піде в історію, бо можна буде зробити це через "Резерв+,

– пояснила заступник міністра.

Ті, хто надає перевагу паперовому формату, матимуть можливість і надалі отримувати направлення у традиційному вигляді.

Ще одним важливим аспектом першого етапу стане впровадження електронної форми постанов ВЛК. Як зазначила Черногоренко, всі постанови після оновлення будуть фіксуватися в електронному форматі та автоматично передаватися до реєстру "Оберіг", що значно полегшить процес.

"Наступний етап реформи ми робимо з МОЗ. Це коли людина зможе проходити ВЛК у будь-якому зручному для неї медичному закладі. Ця інформація буде направлятися автоматично до Міноборони та не буде черг та колапсів на ВЛК", – пояснила вона.

Заступник міністра зазначила, що впровадження реформи планують завершити впродовж першого півріччя цього року.