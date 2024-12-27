Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Стоит отметить, что перечень заболеваний, определяющих пригодность к службе, установлен приказом Министерства обороны № 402.

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Что изменилось для ограниченно годных

Сейчас в Украине действуют три актуальных статуса:

годный к военной службе: речь идет о тех мужчинах, которые не имеют ограничений по военной службе:

пригодные к службе в подразделениях военного обеспечения, ТЦК и СП, высших учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских частях, подразделениях тылового обеспечения, связи, оперативного обеспечения, охраны: соответствующий статус предоставляется мужчинам, которые имеют определенные заболевания или физические недостатки, которые не делают их непригодными к военной службе, но ограничивают их возможности:

непригоден к военной службе с исключением с воинского учета: такой статус можно получить при наличии заболеваний или физических недостатков, делающих мужчину непригодным к военной службе.

Стоит отметить, что после введения изменений, ограниченно годные могут попасть в любую из этих трех категорий, и либо быть исключенными с учета, либо пойти на службу.

Для того, чтобы повторно пройти военно-врачебную комиссию и получить один из актуальных статусов, можно обратиться непосредственно в районный ТЦК по месту регистрации и впоследствии получить заключение МВК о пригодности к военной службе.

Важно! Сейчас Минобороны работает над реформой военно-врачебной экспертизы. Вскоре, чтобы получить направление на ВВК, не придется посещать ТЦК – соответствующая услуга будет доступна уже через несколько месяцев.

Какие болезни не освобождают от мобилизации

Некоторые диагнозы ранее были основанием для ограниченной годности, однако теперь они больше не освобождают от мобилизации. Речь идет в частности о