Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як далеко від України нафтобаза "Кавказька"

На Кубані у Росії продовжує палати нафтобаза "Кавказька", яку атакували БпЛА у ніч на 19 березня. Підприємство зупинило свою роботу, адже безпілотники вивели з ладу трубопровід між резервуарами.

Нафтобаза "Кавказька" продовжує палати: дивіться відео

В оперативному штабі Кубані повідомили про те, що площа пожежі на нафтобазі зросла до 1,7 тисяч квадратних метрів. Зауважимо, що причиною загоряння називають падіння "обломків" БпЛА.

Масштабна пожежа на нафтобазі "Кавказька": дивіться відео

Також цікаво, що у зведенні Міноборони Росії про Краснодарській край взагалі не згадали.

Нафтобаза "Кавказька" – важливий об'єкт, який відіграє ключову роль у забезпеченні експорту російської нафти. Станція пов’язана із залізничним нафтовим терміналом і з’єднана трубопроводом із НПС-6 "Кропоткін", що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

Де розташована нафтобаза "Кавказька": дивіться на карті

Зауважимо, що відстань від нафтобази "Кавказька" до України становить близько 400 кілометрів.