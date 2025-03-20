Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Заявлениям Путина и Трампа нет подтверждения

Разведывательные агентства США, в частности, ЦРУ утверждают, что украинские военные на Курском направлении потеряли некоторые позиции, но они не попали в окружение.

Это подтверждают несколько американских и европейских чиновников, которые знакомы с оценками разведки своих правительств.

Эксперты называют заявления Путина 13 марта об окружении дезинформацией. Призывами сдаться "окруженным" подразделениям россияне хотят показать, что предлагают уступки, спасая жизни украинских солдат. Это предоставляет России рычаги влияния на переговорах о прекращении огня.

Несмотря на все опровержения, Трамп также продолжает утверждать об окружении. Он 14 марта призвал Путина "спасти жизни тысячам украинцев". А во вторник, 18 марта, американский президент снова повторил эти заявления.

Напомним, что президент Зеленский отрицал, что украинские войска окружены на Курщине, и добавил, что Путин врет.

Институт изучения войны также отмечал 14 марта, что он "не заметил никаких геолокационных доказательств", которые бы указывали на то, что россияне окружили подразделения ВСУ в Курской области или на других участках фронта.