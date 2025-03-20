Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что ВСУ на Курщине продолжают выполнять задачи. Враг со стороны Белгородщины, когда накапливает определенное количество войск и техники, постоянно пытается зайти на территорию Украины, используя диверсионно-разведывательные группы.

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"Силы обороны действуют в ответ, уничтожая оккупантов. Так происходит практически везде, где у нас есть общая граница с Россией", – сказал он.

Действия россиян на границе

Диверсионно-разведывательные группы россиян пытаются заходить на Черниговщину, где их сразу же уничтожают.

Так же происходило с территории Курской области на Сумщину, с Белгородщины на Харьковщину. Сейчас враг накопил определенное количество сил на определенном участке и эти силы, которые несут угрозу Сумской области, ВСУ выдавливают,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Оккупанты на квадроциклах пытаются заезжать на территорию Украины в приграничье. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, надолго закрепляться им там не удается, ведь Силы обороны сразу же обезвреживают эти группы россиян.

Какова ситуация вблизи Курской области: карта

Важно, что закрепления и дальнейшего продвижения оккупантов вглубь украинских территорий нет.

Отметим, российские диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки прорыва границы в Сумской области, используя различные тактики. По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, особенно активные действия фиксируют на севере региона, но риски есть по всей линии границы. Оккупанты пытаются проникнуть в Украину, выявить оборонительные позиции и заминировать территорию.