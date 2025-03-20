Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що ЗСУ на Курщині продовжують виконувати завдання. Ворог з боку Бєлгородщини, коли накопичує певну кількість військ та техніки, постійно намагається зайти на територію України, використовуючи диверсійно-розвідувальні групи.

Дивіться також ISW стверджує, що ЗСУ атакували Бєлгородську область: огляд усіх боїв і карти фронту

"Сили оборони діють у відповідь, знищуючи окупантів. Так відбувається практично всюди, де у нас є спільний кордон з Росією", – сказав він.

Дії росіян на прикордонні

Диверсійно-розвідувальні групи росіян намагаються заходити на Чернігівщину, де їх одразу ж знищують.

Так само відбувалось з території Курщини на Сумщину, з Бєлгородщини на Харківщину. Зараз ворог накопичив певну кількість сил на певній ділянці й ці сили, які несуть загрозу Сумській області, ЗСУ видавлюють,

– підкреслив Андрій Коваленко.

Окупанти на квадроциклах намагаються заїжджати на територію України у прикордонні. За словами керівника Центру протидії дезінформації, надовго закріплюватись їм там не вдається, адже Сили оборони одразу ж знешкоджують ці групи росіян.

Яка ситуація поблизу Курської області: карта

Важливо, що закріплення і подальшого просування окупантів вглиб українських територій немає.

Зазначимо, російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують спроби прориву кордону в Сумській області, використовуючи різні тактики. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, особливо активні дії фіксують на півночі регіону, але ризики є по всій лінії кордону. Окупанти намагаються проникнути в Україну, виявити оборонні позиції та замінувати територію.