Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що російські ДРГ і надалі намагаються перетнути український кордон в Сумській області та мінувати місцевість. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Є ризик заходу ДРГ

За словами Демченка, найбільш активно фіксують спроби перетину українського кордону Сумської області на півночі регіону. Водночас і для інших ділянок кордону з Росією в межах Сумської області є ризик спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Одну з таких груп зафіксували ще на підступах до нашого кордону, фактично в Сумському районі.

Тому ворог продовжуватиме застосовувати різні тактики для того, щоб спробувати заходити на нашу територію,

– сказав він.

Водночас російські ДРГ хочуть викрити структуру української оборони, завдати ураження по українських позиціях власними силами, або ж проводити мінування місцевості.