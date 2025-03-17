Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Дивіться також Ворог намагається будь-якими способами зайти на територію Сумщини, – ДПСУ

Демченко зауважив, що лінію кордону можна прирівнювати до лінії фронту. Там атаки, у тому числі дронами, фіксуються щоденно.

Найбільше під обстріли потрапляє Сумська та Харківська області. Менше ударів припадає по Чернігівській області.

Ворог продовжує обстрілювати наше прикордоння... За останній час ми бачимо перевагу у використанні ворогом безпілотних літальних апаратів, які скидають вибухові пристрої. Це FPV-дрони. В тому числі на оптоволокні,

– розповів Демченко.

Він зауважив, що раніше російська армія обстрілювала прикордонні регіони переважно артилерією.