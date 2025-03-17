Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що на Сумщині росіяни використовують різні тактики для того, щоб проникнути на територію України. Про це пише 24 Канал із посиланням на етер телемарафону.

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Українські військові знищують ворога

Демченко пояснив, що на Сумщині діють як штурмовики, так й диверсійні групи.

Наприклад, у напрямку населених пунктів Новеньке, Журавка, Басівка окупанти атакують малими штурмовими групами для того, щоб максимально накопичити свої сили на території України та розширити зону бойових дій.

У напрямку Новенького, Журавки ворог застосовує малі штурмові групи, які знищуються українськими військовими ще на підступі до кордону, або на території Україні, якщо окупанти встигли на неї зайти,

– уточнив він.

За словами Демченка, більш активні дії фіксують на півночі Сумської області. Однак ризик заходу ДРГ є й на інших ділянках кордону з Росією на Сумщині.

Демченко додав, що завдання російських ДРГ відрізняються від штурмових груп. Диверсійні групи намагаються викрити розташування Сил оборони, завдати ураження по позиціях ЗСУ власними силами чи мінувати місцевість.