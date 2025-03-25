Детали передает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского 25 марта.

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Могут ли США помочь Украине с миротворцами

Президент объяснил, что говорил о потенциальной отправке миротворцев с европейцами – и будет говорить снова. В целом у нашего государства есть инфраструктура, чтобы воплотить эту идею.

Но есть разногласия насчет количества солдат, которых могут отправить в Украину, и относительно того, где именно их разместят. Все это обсудят с партнерами, ведь такая миссия требует финансирования. Впрочем, между Европой и США есть союз о гарантиях безопасности, частью которых является миротворческий контингент.

Пока не ясно, какой может быть роль США в этом, но есть варианты. Договоренности нет, поэтому Зеленский сказал, что не хочет спойлерить.

Посмотрим. Есть разные форматы, как сосуществовать,

– подытожил он.

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Другие заявления гаранта о прекращении огня

По словам Зеленского, стратегия Украины – безусловно договариваться о том или ином прекращении огня. Киев согласен на частичное прекращение, ведь это позволит закончить войну. И даже когда россияне выкручиваются, мол, здесь стреляем, а здесь нет, они все равно проигрывают.

"Не хотите полностью? Мы же вам говорили. Хотите в небе? Окей, поехали. Нет, не хотите на небе, хотите на море? Поехали. Хотите на море и частично в энергетике? Поехали", – очертил президент ход переговоров.

Украина сделала свою работу, США должны мониторить соблюдение режима тишины. Если же это не удастся, тогда Киев предоставит доказательства нарушения Россией перемирия и попросит предоставить больше оружия и наложить больше санкций.