Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента Ігоря Жовкви в етері національного маратону.

До теми Повне перемир'я – досі на столі переговорів, – Жовква відповів, яка позиція Росія щодо цього

Який механізм буде діяти, якщо Росія порушить перемир'я в морі

Ігор Жовква зазначив, що США говорили, що потрібна країна чи країни, які будуть моніторити ситуацію з перемир'ям у Чорному морі та фіксувати порушення припинення вогню.

Вони говорять, що це можуть бути країни інші. Зокрема, звучала Саудівська Аравія, де вчора відбувалися переговори. США виходили з цієї пропозицією до неї,

– сказав посадовець.

Заступник керівника ОП також наголосив, що технічне порушення режиму тиші мають фіксувати монітори та передавати інформацію США. Після цього Вашингтон повинен реагувати відповідно.

"Далі США, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо, що США є фасилітатором виконання таких домовленостей. Якщо домовленості порушуються, США мають реагувати", – резюмував Жовква.

До слова, у Білому домі раніше заявляли, що США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі. Мовиться про безпечну навігацію, усунення застосування сили та запобігання використанню комерційних суден у військових цілях в акваторії моря.