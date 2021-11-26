Проти ухвалення закону про перехідний період виступають не лише Росія, але і західні партнери України. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада.

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Це може означати вихід з мінських домовленостей

Володимир Зеленський розповів, що застосування безпілотників Bayraktar та закон про перехідний період – це 2 питання, з якими закордонні партнери України не погоджуються. За словами президента, ухвалення закону означатиме, що наша країна вийшла з мінських домовленостей. Це унеможливить подальші переговори у нормандському форматі.

Тут не питання, що Росія проти цього. Ми вважаємо, що це один з принципів, який може призвести до ескалації. Поки на предмет перехідного правосуддя не дуже позитивно реагують і інші наші союзники. Питання в тому, що ми тримаємося за цей "Мінськ",

– заявив Зеленський.

Саме через це президент наголосив, що Україна поки не просуватиме закон про перехідний період на окупованих територіях через можливі ризики.

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