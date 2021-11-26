Темою розмови стала безпекова ситуація вздовж українських кордонів. Мовиться про значну концентрацію російських військ.
Варто прочитати До яких провокацій може вдатися Росія, аби розв'язати війну в Україні
Мішель розповів Зеленському про розмову з Путіним
Президент України проінформував главу Євроради про ті зусилля, яких докладає Україна задля мирного врегулювання українсько-російського конфлікту.
Євросоюз готовий брати участь у перемовинах Росії та України
Мішель розповів Зеленському про свою розмову з Путіним напередодні. Результатом переговорів стала переконаність, що деескалації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами. Участь у цьому процесі готовий взяти і Євросоюз. Сторони домовились координувати свої позиції щодо ситуації на Сході України та українсько-російському кордоні.
Читайте також Новий напад на Україну занадто дорого коштуватиме Росії, – Кулеба
Головне про напруження на кордоні України та Росії:
- Першими про скупчення російських військ поблизу українського кордону розповіли американські ЗМІ. Вони оприлюднили фото з супутника.
- Згодом інформацію підтвердила і розвідка США.
- За словами голови ГУР Кирила Буданова, Росія може розпочати наступ у січні – лютому 2022 року.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, невідомо, чи буде вторгнення з боку Росії, проте Україна до війни готова.