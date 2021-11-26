Росія може або спровокувати Україну на вогонь, або підлаштувати провокацію для її дискредитації. Про це розповів колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Два сценарії провокацій з боку Росії

Військовий нагадав про юридичний термін часів римського права Сasus belli. Він означає формальний привід для оголошення війни.

Росія може знайти кілька причин для вторгнення. Наприклад, 1939 року після обстрілу радянських прикордонників фінськими солдатами почалася війна СРСР з Фінляндією. Як з'ясували пізніше, обстріл вчинили самі росіяни. Так само Росія розв'язала війну в Грузії у 2008 році,

– зауважив офіцер.

Щоправда, за його словами, Кремль може використати такий сценарій і на Донбасі.

"Можуть влаштувати провокацію, нібито Україна застосувала заборонену мінськими угодами зброю. Звинуватити у порушенні домовленостей та розпочати війну", – додав генерал-лейтенант.

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