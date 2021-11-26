Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він, зокрема, пригадав одну із нарад за участю президента Володимира Зеленського.

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"Наші хлопці не підведуть"

За словами Данілова, Зеленський запитав у головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, чи готова українська армія воювати. На це той відповів: "Якщо буде бій, бій покаже. Наші хлопці не підведуть".

Чи готова Україна? Так. Чи буде війна? Сьогодні це питання відкрито, але ми повинні до цього бути готовими. Ми до цього готувалися досить довго. Для нас це не було несподіванкою,

– наголосив секретар РНБО.

Водночас він підкреслив: поки немає конкретних свідчень прямого вторгнення з боку Росії, проте загроза існує.

"Загроза, поки є РФ, є завжди. Мовиться про пряме вторгнення. Для того, щоб було пряме вторгнення, мають відбутися певні речі. Цих речей сьогодні немає. Чи будуть вони завтра – будемо дивитися. Країна готується. Україна – напоготові", – розповів секретар РНБО.

Він додав, що Путін не знімає з порядку денного питання знищення України. Тому нічого не змінилося.

"Але світ зрозумів, що відбувається. Маски всі знято", – констатував Данілов.

Коли в РНБО задумалися про можливе вторгнення Росії

Данілов розповів, що аналізувати ситуацію та робити висновки про можливе вторгнення в РНБО почали після перших публікацій в американській пресі.

“Коли відбуваються ті чи інші події, ми дуже ретельно їх аналізуємо, систематизуємо та робимо свої висновки. Як тільки починалися перші повідомлення від Washington Post, ми зрозуміли, про що мовиться, – зауважив він.

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