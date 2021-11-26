Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он, в частности, вспомнил одно из совещаний с участием президента Владимира Зеленского.

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"Наши ребята не подведут"

По словам Данилова, Зеленский спросил у главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, готова ли украинская армия воевать. На это тот ответил: "Если будет бой, бой покажет. Наши ребята не подведут".

Готова ли Украина? Да. Будет ли война? Сегодня этот вопрос открыт, но мы должны к этому быть готовы. Мы к этому готовились достаточно долго. Для нас это не было неожиданностью,

– подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время, он подчеркнул: пока нет конкретных свидетельств прямого вторжения со стороны России, однако угроза существует.

" Угроза, пока есть РФ, есть всегда. Речь идет о прямом вторжении. Для того, чтобы было прямое вторжение, должны произойти определенные вещи. Этих вещей сегодня нет. Будут ли они завтра – будем смотреть. Страна готовится. Украина – наготове", – рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины. Потому ничего не изменилось.

"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", – констатировал Данилов.

Когда в СНБО задумались о возможном вторжении России

Данилов рассказал, что анализировать ситуацию и делать выводы о возможном вторжении в СНБО начали после первых публикаций в американской печати.

Когда происходят те или иные события, мы очень тщательно их анализируем, систематизируем и делаем свои выводы. Как только начинались первые сообщения от Washington Post, мы поняли, о чем говорится , – заметил он.

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