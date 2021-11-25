Секретарь СНБО таким образом прокомментировал вероятность масштабного нападения России на Украину. Данилов подчеркнул, что Путина никто здесь не будет ждать.

К теме Путин планирует атаку: какова вероятность того, что Россия нападет на Украину

Если Путин должен напасть на нашу независимую страну, должен прийти в Киев, у меня вопрос: кто его, кроме, скажем, ОПЗЖ, будет здесь ждать?...Чего он должен сюда припереться?

– подчеркнул Данилов.

Политик добавил, чтобы закончилась война на Донбассе, оккупантам просто надо уйти с нашей земли.

В ОПЗЖ говорят, что Путина не ждут

Нардеп Нестор Шуфрич возразил словам Данилова. Говорит, что в ОПЗЖ вроде бы не хотят войны, поэтому Путина не ждут.

"Мы едины в том, чтобы войны не было. Чтобы не было угрозы ни на границах, ни на линии разграничения", – сказал политик.

Также Шуфрич думает, якобы угрозы нападения России нет. Однако он говорит, что все понимают – это может быть катастрофа мирового масштаба.

Угроза есть, – Данилов

Зато Данилов ответил Шуфричу, что угроза есть и не только извне. Существует внутренняя угроза, учитывая "5 колонну". Секретарь СНБО констатировал "если бы мы были едины, то Путин себя бы так вызывающе не вел бы".

Что известно об угрозе вероятного нападения России