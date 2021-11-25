Секретар РНБО таким чином прокоментував ймовірність масштабного нападу Росії на Україну. Данілов наголосив, що Путіна ніхто тут не чекатиме.
До теми Путін планує атаку: яка вірогідність того, що Росія нападе на Україну
Якщо Путін має напасти на незалежну нашу країну, має прийти в Київ, в мене питання: хто його, крім, скажімо, ОПЗЖ, буде тут чекати?...Чого він має сюди припертись?
– наголосив Данілов.
Політик додав, аби закінчилась війна на Донбасі, окупантам просто треба піти з нашої землі.
В ОПЗЖ кажуть, що Путіна не чекають
Нардеп Нестор Шуфрич заперечив слова Данілова. Каже, що в ОПЗЖ начебто не хочуть війни, тож Путіна не чекають.
"Ми єдині в тому, щоби війни не було. Щоб не було загрози ні на кордонах, ні на лінії розмежування", – сказав політик.
Також Шуфрич думає, нібито загрози нападу Росії немає. Однак він каже, що всі розуміють – це може бути катастрофа світового масштабу.
Загроза є, – Данілов
Натомість Данілов відповів Шуфричу, що загроза є і не тільки ззовні. Існує внутрішня загроза, враховуючи "5 колону". Секретар РНБО констатував "якби ми були єдині, то Путін себе б так зухвало не вів би".
Що відомо про загрозу ймовірного нападу Росії
- Очільник розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Москва може напасти на Україну. Атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Окупанти восени стягують свої сили до всього кордону. Таким чином Україну хочуть "взяти в кільце". Напад можливий з боку окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- До слова, американські ЗМІ та розвідка попереджали про скупчення російських військ біля України ще у жовтні.
- Розвідники "Джеймс" повідомили, що Росія тепер перекидає війська і до окупованого Криму.