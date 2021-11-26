Темой разговора стала ситуация безопасности вдоль украинских границ. Речь идет о значительной концентрации российских войск.
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Мишель рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным
Президент Украины проинформировал главу Евросовета о тех усилиях, которые прилагает Украина для мирного урегулирования украинско-российского конфликта.
Евросоюз готов участвовать в переговорах России и Украины
Мишель рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным накануне. Результатом переговоров стала убежденность, что деэскалации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами. Участие в этом процессе готов принять и Евросоюз. Стороны договорились координировать свои позиции по ситуации на востоке Украины и украинско-российской границе.
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Главное о напряжении на границе Украины и России:
- Первыми о скоплении российских войск вблизи украинской границы рассказали американские СМИ. Они обнародовали фото со спутника.
- Позже информацию подтвердила и разведка США.
- По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Россия может начать наступление в январе – феврале 2022 года.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, неизвестно, будет ли вторжение со стороны России, однако Украина к войне готова.