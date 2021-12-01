В этом свете в активную фазу борьбы с российской агрессией, кроме США и Великобритании, вступает еще и Турция. В то же время Беларусь наоборот уходит еще сильнее в лапы Владимира Путина и даже готова воевать с Украиной.

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Турция готова стать посредником

Начнем с активизации Турции в разрешении российско-украинской войны. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который, как считают в Анкаре, имеет дружественные отношения с обеими странами, заявил, что лично готов стать посредником в переговорах между Украиной и Россией.

Более того, есть информация о том, что он даже предложил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести совместный саммит.

Такое заявления Турции на фоне эскалации на наших границах и в свете того, что нормандский формат де-факто мертв, очень ценно. В Киеве уже приветствовали такое решение Эрдогана.

Более того, во время большой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что Эрдоган де-факто уже является посредником в переговорах с Москвой в вопросе освобождения украинцев которые находятся в плену Кремля.

Как вы могли заметить, Эрдоган действительно настаивает на мире в регионе как раз в контексте крымских татар.

Очевидно, что кроме мира он преследует и свои интересы, ведь его лидерские позиции в регионе конечно же возрастут, если ему удастся как-то сдвинуть ситуацию с войной в Украине с мертвой точки.



Эрдоган настаивает на мире / Фото Getty Images

Кремль открывает новый фронт

Вся проблема заключается в том, что России никакой мир не нужен. Кремль об этом прямо заявляет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что решить конфликт невозможно.

В этом свете Кремль продолжает петь свою песенку о том, что это Украина (теперь еще и при военной поддержке Турции) готовит наступление на Донбасс.

Но здесь важно отметить, что фактический отказ России от посредничества Эрдогана – это прямой признак того, что Кремль боится вести диалог с действительно сильной Турцией.

Ведь она – это не Германия и Франция которые, с одной стороны завязаны с Кремлем экономически, а с другой – оторваны от региональных проблем.

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Кроме того, Россия понимает, что невыполнение требований Турции приведет к большим проблемам для режима Путина. Ведь все мы помним, что если нужно, то Эрдоган и российские самолеты готов сбивать, даже не моргнув.

К тому же, отказ России от посредничества Турции – это прекрасный повод для Запада усилить давление на Россию. Ведь в нормандском формате можно долго доказывать кто прав, а кто нет.

Здесь же Россия на старте отказывается решать конфликт. Это ли не прямое доказательство того, что Кремлю окончание войны не нужно?

Наоборот, Кремль только разжигает огонь войны, открывая новый фронт – беларусский. Диктатор Александр Лукашенко начал жаловаться на то, что Украина усиливает свою северную границу.

Здесь напомню, что наши пограничники и военные действительно усиливают границу с Беларусью с целью не допустить миграционной атаки, как это происходит на польской границе.



Александр Лукашенко начал жаловаться на действия Украины / Фото Getty Images

Но по логике Лукашенко, которую ему нашептали из Кремля, Украина готовится к наступлению на Донбассе, а потому усиливает границу с Беларусью, чтобы не допустить продвижение белорусских войск в Украину.

Совсем забыл одну важную деталь: Лукашенко заявляет, что в российско-украинской войне его армия готова воевать на стороне России.

Сразу отмечу, что говорит это уже не Лукашенко лично, ведь он давно не решает то, как и когда будет действовать белорусская армия. Такие решения принимают в Кремле.

К тому же, еще в октябре Лукашенко подписался под документом о так называемом Союзном государстве, в котором фактически отдал страну Путину.

Также Лукашенко убеждает, что ситуация на белорусско-украинской границе более чем стабильна, а потому все усилия Украины по укреплению не оправданы.

Но он забыл здесь уточнить, что уже 1 декабря Россия и Беларусь начнут масштабные военные учения на границе с Украиной. Об этом заявил глава Минобороны Беларуси.

На действия Лукашенко отреагировали другие страны

Тот факт, что страна, к сожалению, превращается в плацдарм для России, понимают и в Польше. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Западу пора проснуться и не допустить, чтобы Путин и Лукашенко окончательно уничтожили стабильность в регионе восточной Европы.

Что важно, это понимают не только польские политики, но и сами поляки. Недавний соцопрос показал, что 63% граждан верят в полномасштабное вторжение России в Украину.

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Было бы неплохо, если бы к такому мнению прислушались не только США, Великобритания и Турция, но и страны ЕС. Ведь кризис Лукашенко и Путин устроили не только на границах Польши, Литвы, Латвии и Украины. Прямо сейчас они разжигают конфликт на Балканах.

Именно Великобритания первой увидела связь между кризисом вокруг Украины и дестабилизацию на Балканах. В британском МИД заявили, что всячески будут поддерживать наши регионы, чтобы не допустить полномасштабной войны.

Кроме того, Лиз Трасс сказала, что все заявления Кремля о том, что они перемещают войска вдоль украинской границы из-за угрозы нападения НАТО – полная чушь. Дураков нет и на Западе прекрасно знают, что такие заявления – это лишь прикрытие.

В Пентагоне также призвали Россию и Беларусь не раскачивать ситуацию на границе с ЕС и Украиной, иначе Кремлю придется дорого заплатить за это.

До теми США попередили Росію про серйозні наслідки за агресію в Україні

Если вам кажется, что в Кремле уже давно не боятся таких угроз, то вы правы лишь отчасти. В Москве всячески стремятся провести встречу Путина и Байдена, чтобы попытаться договориться об условном разделе сфер влияния.

В российском МИД опять заговорили о встрече президентов, хотя и с важной поправкой – если она и состоится, то только в онлайн-формате.

Поэтому уверяю вас, что всё бряцание оружием имеет одну цель – склонить Запад к переговорам. Последние пол года минимум Россию просто перестали воспринимать как передового игрока геополитики, а это сильно задевает лично Путина.