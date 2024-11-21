Унаслідок розслідування німецької некомерційної організації Correctiv були виявлені нові дані про російську дезінформаційну кампанію Doppelgänger ("Двійник") – таємну операцію, сплановану російським урядом для дискредитації України та її західних союзників.

Кремлівська кампанія дезінформації використовувала фейкові акаунти в соціальних мережах і фейкові вебсайти, що були клонами популярних західних медіа, для поширення дезінформації серед американської та європейської аудиторії, зокрема, на теми, пов'язані з виборами в США та ЄС. Розслідування Correctiv виявило зв'язок між кампанією Doppelgänger і Міністерством оборони Росії. Деталі розслідування німецьких журналістів розповідає Insight News, передає 24 Канал.

Журналісти Correctiv встановили зв'язок між дезінформаційною кампанією Doppelgänger і "Воєнтєлєкомом", телекомунікаційним провайдером, пов'язаним з російськими військовими, відстеживши IP-адресу, яка використовувалася в цій операції, до працівника Головного управління зв'язку Міністерства оборони Росії.

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У вересні 2024 року Міністерство юстиції США вилучило низку вебсайтів з російських дезінформаційних кампаній, конфіскувало 32 домени, які поширювали кремлівську пропаганду, серед них матеріали, покликані вплинути на президентські вибори в США.

За даними Correctiv, для реєстрації нових доменів Doppelgänger використовував німецьку компанію.

Кампанія Doppelgänger, якою керували Сергєй Кірієнко та інші члени адміністрації Путіна, використовувала складні стратегії, такі як кіберсквотинг, контент, створений за допомогою штучного інтелекту, і фальшиві ідентичності в соціальних мережах. Як показало розслідування, вона мала на меті посилити проросійські наративи, послабити підтримку України та поглибити соціальні розбіжності в західних демократіях.

Хоча Correctiv не назвав конкретних осіб, видання The Insider зробило це за них зробило та назвало ім'я злочинця. Ним виявився Вадім Лук'янченко, співробітник Міністерства оборони Росії та ключовий гравець у попередньому розслідуванні. Пряму участь Кремля в кампанії підкреслюють документи Лук'янченка, які пов'язують його з Головним управлінням комунікацій міноборони Росії.

Видання The Insider встановило, що пан Вадім Лук'янченко працює в Міністерстві оборони Росії й що його ім'я можна знайти в телефонних книгах і довідниках співробітників Міністерства. Крім того, згідно зі зламаними базами даних, його особиста інформація пов'язана з Головним управлінням зв'язку, розташованим за адресою Великий Знам'янський провулок, 21 у Москві.

Роль підрозділу психологічних операцій російської військової розвідки

Кампанія Doppelgänger поширювала неправдиві повідомлення та видавала себе за авторитетні західні медіаджерела, щоб ввести в оману читачів і глядачів. Ці публікації часто використовують фальшиві коментарі відомих людей, щоб представити їх як критично налаштованих щодо західної допомоги Україні. Крім того, кампанія просувала розроз'єднувальний і антисемітський контент, орієнтований на аудиторію в ЄС і США.

Використання сучасних технологічних ресурсів ще раз продемонструвало складність операції та її потребу в інвестиціях на державному рівні.

Зв'язок Doppelgänger із забороненими санкціями організаціями, як-от "Ростєх" і підрозділ 54777 ГРУ (ГУ ГШ МО РФ), підрозділ психологічних операцій російської військової розвідки, демонструє, як він вписується в ширшу гібридну війну Кремля.

Росія продемонструвала разючу здатність впливати на громадську думку на Заході, підривати довіру до демократичних інститутів і дестабілізувати західні демократичні суспільства за допомогою дезінформаційних кампаній у соціальних мережах, клонованих вебсайтів і дружніх місцевих інтернет-видань.

Як "архів Бабакова" проливає світло на гібридну війну Росії за кордоном

У 2023 році українські хактивісти опублікували зламані електронні листи відомого російського політика Олександра Бабакова, які розкрили його причетність до схем ухилення від санкцій та дезінформаційних кампаній Росії за кордоном. Як свідчать листи Бабакова, основним завданням соратника Путіна є реалізація російського гібридного впливу за кордоном на парламентському рівні.

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Згідно зі змістом листів, росіяни, зокрема Бабаков, зробили це дуже просто: вони запустили свої маріонеткові пропагандистські ЗМІ в цільових країнах, відправили туди безліч "експертів" і лобістів, а також атакували соціальні мережі ботами, які так чи інакше ретранслювали російські наративи. До цього були залучені російські чиновники, зокрема Олександр Бабаков, який відповідав за зв'язки Кремля з мережею впливу.

Згідно з цими розслідуваннями, Бабаков відіграв важливу роль у посиленні російського впливу у світі. Кремлівське керівництво навчилося маніпулювати думками мільйонів людей на Заході протягом десятиліть дезінформаційних і пропагандистських кампаній з використанням російських державних ЗМІ та дружніх Кремлю місцевих новинних сайтів.

Тактика російської кампанії Doppelgänger

Метою кремлівської спецоперації Doppelgänger було поширення проросійських наративів і підрив підтримки України з боку Заходу шляхом фальсифікації офіційних новинних каналів та поширення антиукраїнської дезінформації.

Це основні висновки зі судових матеріалів, наданих ФБР у східному окрузі Пенсильванії, де розслідується справа, пов'язана з цією масштабною російською дезінформаційною кампанією.

Слідство стверджує, що Росія створила мережу зі щонайменше 60 фейкових новинних сайтів, які імітували численні відомі західні ЗМІ, зокрема Reuters, Fox News, Bild, Der Spiegel і The Washington Post.

Основний висновок дослідження: зусилля Кремля були спрямовані на поширення наративів, вигідних Москві. Дослідження показало, що російські урядовці та технологічні корпорації здійснювали операцію, спрямовану проти США та багатьох європейських країн.

Згаданий вище Сергєй Кірієнко, перший заступник керівника адміністрації президента Росії, був серед високопоставлених російських чиновників, які керували спецоперацією Doppelgänger, згідно зі звітом ФБР.

Підконтрольні йому структури здійснювали операцію, яка триває щонайменше з травня 2022 року (через кілька місяців після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України): АНО "Діалог", "Структура Національні технології" ("Структура"), "Агентство соціального проєктування".

Раніше витік документів викрив справжню природу "Агентства соціального проєктування" (АСП), яке очолює російський політтехнолог Ілля Гамбашидзе, що перебуває під санкціями Заходу. Розслідування показало, що АСП є інструментом російської дезінформаційної машини в кампанії Doppelgänger.

Аналіз виявив ключові напрямки діяльності АПД: моніторинг, аналіз і створення креативного контенту для західної аудиторії. Його команди ретельно відстежують понад 1000 впливових голосів у про- та антиросійських колах, аналізуючи статті та пости в соціальних мережах шістьма мовами, щоб виявити можливості для дезінформаційних операцій.

ASD також намагалася вплинути на вибори до Європейського парламенту 2024 року, підтримуючи праві партії, які, як очікується, просуватимуть проросійські наративи. Витік файлів з ASD дає безпрецедентне уявлення про масштаби та витонченість російської дезінформаційної машини.

Фейкові сайти розміщували статті з підписами та зображеннями справжніх журналістів під їхніми іменами. Потім вони використовували ботів у соціальних мережах для поширення посилань на фейкові пости. Російські агенти спостерігали за реакцією в режимі реального часу і націлювалися на конкретні демографічні групи.

Цілі російської інформаційної спецоперації Doppelgänger

Кампанія з дезінформації Doppelgänger вийшла далеко за межі простого маніпулювання новинами, про що свідчать судові матеріали. Згідно з судовими документами, операція переслідувала кілька цілей і завдань:

Вплинути на результат виборів у США;

Змусити західні країни зменшити підтримку України;

Демонізувати нинішню українську владу;

Розпалювання ворожнечі між країнами;

Впливати на громадську думку і впливати на вибори за кордоном;

Використовувати політиків, які симпатизують Кремлю, для пропаганди своєї політики.

Кампанія Doppelgänger використовувала індивідуальні підходи для різних територій, груп населення та аудиторій з адаптованими наративами.

Проросійські наративи, спрямовані на розкол і підрив єдиного фронту Європейського Союзу проти російської агресії, також були націлені на Європу. Згідно зі звітом, особливе ставлення було до Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії.

Як посилити боротьбу з російською дезінформацією

Кампанія демонструє, як дії кремлівської операції Doppelgänger узгоджуються з його більш масштабними операціями впливу, спрямованими на західні демократії. Оскільки аналітики виявляють і викривають ці операції під керівництвом Кремля, а уряди карають їхніх ключових учасників, це може тимчасово послабити дезінформаційні операції Росії і змусити її змінити тактику, але не зупинити їх повністю.

Тактика Москви стає все більш витонченою. Росія використовує "справжні американські голоси" на найбільших сайтах соціальних мереж для "відмивання" пропагандистських і суперечливих історій, якими вона хоче вплинути на американську аудиторію під час виборчої кампанії, повідомляла у вересні 2024 року газета Washington Post. У нашому дослідженні медіаландшафту в Німеччині, Франції, Швейцарії та Чехії ми виявили проросійські вебсайти, які поширюють контент RT і поширюють прокремлівські наративи серед місцевої аудиторії.

Russia Today (RT), контрольований державою російський багатомовний інформаційний телеканал, зіткнувся з санкціями в ЄС і США через свою роль у поширенні кремлівської пропаганди та підтримці війни Путіна в Україні. Незважаючи на це, RT застосовує стратегії клонування своїх вебсайтів і міграції на нові домени, щоб обійти ці обмеження і продовжувати поширювати дезінформацію в усьому світі.

Зусилля з відстеження та викриття інформаційної війни Кремля можуть бути посилені завдяки більш оперативним діям з боку західних політиків, що включають санкції та широкі кампанії з інформування громадськості про дезінформаційні ризики, що походять з Росії, що дозволить їм сформулювати більш комплексну та ефективну відповідь.