В результате расследования немецкой некоммерческой организации Correctiv были обнаружены новые данные о российской дезинформационной кампании Doppelgänger ("Двойник") – тайной операции, спланированной российским правительством для дискредитации Украины и ее западных союзников.

Кремлевская кампания дезинформации использовала фейковые аккаунты в социальных сетях и фейковые веб-сайты, которые были клонами популярных западных медиа, для распространения дезинформации среди американской и европейской аудитории, в частности, на темы, связанные с выборами в США и ЕС. Расследование Correctiv выявило связь между кампанией Doppelgänger и Министерством обороны России. Детали расследования немецких журналистов рассказывает Insight News, передает 24 Канал.

Журналисты Correctiv установили связь между дезинформационной кампанией Doppelgänger и "Воентелекомом", телекоммуникационным провайдером, связанным с российскими военными, отследив IP-адрес, который использовался в этой операции, до работника Главного управления связи Министерства обороны России.

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В сентябре 2024 года Министерство юстиции США изъяло ряд веб-сайтов из российских дезинформационных кампаний, конфисковало 32 домена, которые распространяли кремлевскую пропаганду, в том числе материалы, призванные повлиять на президентские выборы в США.

По данным Correctiv, для регистрации новых доменов Doppelgänger использовал немецкую компанию.

Кампания Doppelgänger, которой руководили Сергей Кириенко и другие члены администрации Путина, использовала сложные стратегии, такие как киберсквотинг, контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, и фальшивые личности в социальных сетях. Как показало расследование, она имела целью усилить пророссийские нарративы, ослабить поддержку Украины и углубить социальные разногласия в западных демократиях.

Хотя Correctiv не назвал конкретных лиц, издание The Insider сделало это за них и назвало имя преступника. Им оказался Вадим Лукьянченко, сотрудник Министерства обороны России и ключевой игрок в предыдущем расследовании. Прямое участие Кремля в кампании подчеркивают документы Лукьянченко, которые связывают его с Главным управлением коммуникаций минобороны России.

Издание The Insider установило, что господин Вадим Лукьянченко работает в Министерстве обороны России и что его имя можно найти в телефонных книгах и справочниках сотрудников министерства. Кроме того, согласно взломанным базам данных, его личная информация связана с Главным управлением связи, расположенным по адресу Большой Знаменский переулок, 21 в Москве.

Роль подразделения психологических операций российской военной разведки

Кампания Doppelgänger распространяла ложные сообщения и выдавала себя за авторитетные западные медиа-источники, чтобы ввести в заблуждение читателей и зрителей. Эти публикации часто используют фальшивые комментарии известных людей, чтобы представить их как критически настроенных в отношении западной помощи Украине. Кроме того, кампания продвигала разъединяющий и антисемитский контент, ориентированный на аудиторию в ЕС и США.

Использование современных технологических ресурсов еще раз продемонстрировало сложность операции и ее потребность в инвестициях на государственном уровне.

Связь Doppelgänger с запрещенными санкциями организациями, такими как "Ростех" и подразделение 54777 ГРУ (ГУ ГШ МО РФ), подразделение психологических операций российской военной разведки, демонстрирует, как он вписывается в более широкую гибридную войну Кремля.

Россия продемонстрировала впечатляющую способность влиять на общественное мнение на Западе, подрывать доверие к демократическим институтам и дестабилизировать западные демократические общества с помощью дезинформационных кампаний в социальных сетях, клонированных веб-сайтов и дружественных местных интернет-изданий.

Как "архив Бабакова" проливает свет на гибридную войну России за рубежом

В 2023 году украинские хактивисты опубликовали взломанные электронные письма известного российского политика Александра Бабакова, которые раскрыли его причастность к схемам уклонения от санкций и дезинформационных кампаний России за рубежом. Как свидетельствуют письма Бабакова, основной задачей соратника Путина является реализация российского гибридного влияния за рубежом на парламентском уровне.

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Согласно содержанию писем, россияне, в частности Бабаков, сделали это очень просто: они запустили свои марионеточные пропагандистские СМИ в целевых странах, отправили туда множество "экспертов" и лоббистов, а также атаковали социальные сети ботами, которые так или иначе ретранслировали российские нарративы. К этому были привлечены российские чиновники, в частности Александр Бабаков, который отвечал за связи Кремля с сетью влияния.

Согласно этим расследованиям, Бабаков сыграл важную роль в усилении российского влияния в мире. Кремлевское руководство научилось манипулировать мнениями миллионов людей на Западе в течение десятилетий дезинформационных и пропагандистских кампаний с использованием российских государственных СМИ и дружественных Кремлю местных новостных сайтов.

Тактика российской кампании Doppelgänger

Целью кремлевской спецоперации Doppelgänger было распространение пророссийских нарративов и подрыв поддержки Украины со стороны Запада путем фальсификации официальных новостных каналов и распространения антиукраинской дезинформации.

Это основные выводы из судебных материалов, предоставленных ФБР в восточном округе Пенсильвании, где расследуется дело, связанное с этой масштабной российской дезинформационной кампанией.

Следствие утверждает, что Россия создала сеть из по меньшей мере 60 фейковых новостных сайтов, которые имитировали многочисленные известные западные СМИ, в частности Reuters, Fox News, Bild, Der Spiegel и The Washington Post.

Основной вывод исследования: усилия Кремля были направлены на распространение нарративов, выгодных Москве. Исследование показало, что российские чиновники и технологические корпорации осуществляли операцию, направленную против США и многих европейских стран.

Упомянутый выше Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России, был среди высокопоставленных российских чиновников, которые руководили спецоперацией Doppelgänger, согласно отчету ФБР.

Подконтрольные ему структуры осуществляли операцию, которая продолжается по меньшей мере с мая 2022 года (через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины): АНО "Диалог", "Структура Национальные технологии" ("Структура"), "Агентство социального проектирования".

Ранее утечка документов разоблачила истинную природу "Агентства социального проектирования" (АСП), которое возглавляет российский политтехнолог Илья Гамбашидзе, находящийся под санкциями Запада. Расследование показало, что АСП является инструментом российской дезинформационной машины в кампании Doppelgänger.

Анализ выявил ключевые направления деятельности АПД: мониторинг, анализ и создание креативного контента для западной аудитории. Его команды тщательно отслеживают более 1000 влиятельных голосов в про- и антироссийских кругах, анализируя статьи и посты в социальных сетях на шести языках, чтобы выявить возможности для дезинформационных операций.

ASD также пыталась повлиять на выборы в Европейский парламент 2024 года, поддерживая правые партии, которые, как ожидается, будут продвигать пророссийские нарративы. Утечка файлов из ASD дает беспрецедентное представление о масштабах и изощренности российской дезинформационной машины.

Фейковые сайты размещали статьи с подписями и изображениями настоящих журналистов под их именами. Затем они использовали ботов в социальных сетях для распространения ссылок на фейковые посты. Российские агенты наблюдали за реакцией в режиме реального времени и нацеливались на конкретные демографические группы.

Цели российской информационной спецоперации Doppelgänger

Кампания по дезинформации Doppelgänger вышла далеко за пределы простого манипулирования новостями, о чем свидетельствуют судебные материалы. Согласно судебным документам, операция преследовала несколько целей и задач:

Повлиять на результат выборов в США;

Заставить западные страны уменьшить поддержку Украины;

Демонизировать нынешнюю украинскую власть;

Разжигание вражды между странами;

Влиять на общественное мнение и влиять на выборы за рубежом;

Использовать политиков, симпатизирующих Кремлю, для пропаганды своей политики.

Кампания Doppelgänger использовала индивидуальные подходы для разных территорий, групп населения и аудиторий с адаптированными нарративами.

Пророссийские нарративы, направленные на раскол и подрыв единого фронта Европейского союза против российской агрессии, также были нацелены на Европу. Согласно отчету, особое отношение было к Великобритании, Германии, Франции и Италии.

Как усилить борьбу с российской дезинформацией

Кампания демонстрирует, как действия кремлевской операции Doppelgänger согласуются с более масштабными операциями влияния, направленными на западные демократии. Поскольку аналитики выявляют и разоблачают эти операции под руководством Кремля, а правительства наказывают их ключевых участников, это может временно ослабить дезинформационные операции России и заставить ее изменить тактику, но не остановить их полностью.

Тактика Москвы становится все более изощренной. Россия использует "настоящие американские голоса" на крупнейших сайтах социальных сетей для "отмывания" пропагандистских и противоречивых историй, которыми она хочет повлиять на американскую аудиторию во время избирательной кампании, сообщала в сентябре 2024 года газета Washington Post. В нашем исследовании медиа-ландшафта в Германии, Франции, Швейцарии и Чехии мы обнаружили пророссийские веб-сайты, которые распространяют контент RT и распространяют прокремлевские нарративы среди местной аудитории.

Russia Today (RT), контролируемый государством российский многоязычный информационный телеканал, столкнулся с санкциями в ЕС и США из-за своей роли в распространении кремлевской пропаганды и поддержке войны Путина в Украине. Несмотря на это, RT применяет стратегии клонирования своих веб-сайтов и миграции на новые домены, чтобы обойти эти ограничения и продолжать распространять дезинформацию во всем мире.

Усилия по отслеживанию и разоблачению информационной войны Кремля могут быть усилены благодаря более оперативным действиям со стороны западных политиков, включая санкции и широкие кампании по информированию общественности о дезинформационных рисках, происходящих из России, что позволит им сформулировать более комплексный и эффективный ответ.