Сейчас возле некоторых домов можно увидеть захоронения людей, жестоко убитых российскими войсками. Об этом сайту 24 канала рассказал один из жителей Ирпеня.

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Расстрел мужчины

Игорь вернулся в Ирпень, чтобы забрать вещи из дома, пострадавшего от российских снарядов. По его словам, после вторжения оккупантов в доме оставалось жить еще около девяти человек.

Они были до конца, пока их не выгнали рашисты. Один мужчина пытался что-то сказать, и его просто расстреляли у подъезда. Прикопали его во дворе. Я плохо знал этого человека, но я знаю, что он был доктором наук в Луганской области. Он здесь жил вместе с другими в подвале,

– рассказал он.

Некоторые жители Ирпеня вернулись в родной город / Фото Алины Туришин, 24 канал

Хоронили мужчину сами же соседи

У меня нет слов. Понятно, что люди потеряли практически все, но вот когда такие люди гибнут,

– это совсем другое,

– добавил он.

Могила во дворе / Фото Алины Туришин, 24 канал

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Жгли и грабили дома

Когда дом начал гореть, трубы начали плавиться. Потому оставаться в подвале больше не было безопасно.

Подвал, в котором жили люди / Фото Алины Туришин, 24 канал:

После того, как люди перебрались в соседние дома, домой их уже больше не впускали. По словам мужчины, оккупанты открывали и грабили квартиры – выносили все, что можно.

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