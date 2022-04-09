Наразі біля деяких будинків можна побачити поховання людей, які були жорстоко вбиті російськими військами. Про це сайту 24 каналу розповів один із жителів Ірпеня.
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Розстріл чоловіка
Ігор повернувся в Ірпінь, щоб забрати речі з будинку, який постраждав від російських снарядів. За його словами, після вторгнення окупантів у будинку залишалося жити ще близько дев'яти людей.
Вони були до кінця, поки їх не вигнали рашисти. Один чоловік намагався щось сказати і його просто розстріляли біля під'їзду. Прикопали його у дворі. Я погано знав цю людину, але знаю, що він був доктором наук у Луганській області. Він тут жив разом з іншими у підвалі,
– розповів він.
Деякі мешканці Ірпеня повернулися в рідне місто / Фото Аліни Туришин, 24 канал
Ховали чоловіка самі ж сусіди.
В мене немає слів. Зрозуміло, що люди втратили фактично все, але от коли такі люди гинуть,
– це зовсім інше,
– додав він.
Могила у дворі / Фото Аліни Туришин, 24 канал
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Палити та грабували будинки
Коли будинок почав горіти, то труби почали плавитися. Тому залишатися у підвалі більше не було безпечно.
Підвал, в якому жили люди / Фото Аліни Туришин, 24 канал:
Після того як люди перебралися в сусідні будинки, додому їх вже більше не впускали. За словами чоловіка, окупанти відкривали та грабували квартири – виносили все, що можна.
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