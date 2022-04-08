Це неабияк здивувало українських службовців, які звільнили це місто. Тому вони зняли відео, яке 7 квітня оприлюднили в мережі.

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На записі помітно, що в барабані машинки стоїть невідомий предмет. За розміром він, як консервна банка, проте також помітні дрібні дротики.

Один зі службовців сказав, що при відкриванні дверцят спрацює запал, тому може трапитися вибух. Також вони показали синю наліпку, яку там залишили. На маленькому шматку паперу написали "не открывать".

Українець запитав побратима: "а нащо вони це зробили?". Та, ймовірно, відповіді на це запитання не знає ніхто. На місце скерували вибухотехніків, які знешкодили вибуховий пристрій.

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Та слід зауважити, що власникам цього дому навіть пощастило, що техніка залишилася. Адже під час відступу з Київщини часто крали пральні машини.

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