Плоди свого мародерства цей "воїн" вирішив заховати на місце пластин у бронежилеті. Відео з проявом російської бідності оприлюднили в мережі 4 квітня.

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"Отакі вояки були"

Зняв цей запис український військовий, який хотів витягнути вміст жилету. Він зазначив, що спершу подумав, що там якась дуже технологічна подвійна бронепластина. Проте її технологічність виявилася не зовсім доречною в бою.

Витягую в сєпара з броніка, а то ні**я не бронік. Це чмо витягнуло бронепластину, а замість неї засунуло MacBook,

– розповів службовець.

Слід зауважити, що вкрадений ноутбук був сильно понівечений. Тому, якби типовий росіянин не проявив свою жадібність, він міг би вижити. "Отакі вояки були в кац*пів", – підсумував наш захисник.

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