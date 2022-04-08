Оккупанты оставили заминированное кресло во дворе

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о заминированном кресле в Буче. Спасатели обнаружили гранату, привязанную к креслу во дворе.

Стоит внимания Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев, – Монастырский

Очевидно, российские террористы не успели украсть кресло и передать его домой, поэтому решили прикрепить взрывное устройство.

Видео с заминированным креслом

Оккупанты заминировали Киевщину

  • Глава МВД Денис Монастырский заявлял, что российские оккупанты оставили после себя множество растяжек возле домов и на входах в квартиры.
  • Как рассказал Монастырский, каждый день на освобожденной Киевщине спасатели обнаруживают 4 – 5 тысяч взрывоопасных предметов.
  • Он сообщил о трагическом случае, произошедшем 5 апреля. Гражданин погиб после того, как открыл багажник своего автомобиля, куда враг покинул гранату.

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