Журналисты сайта 24 канала располагают письмами российским солдатам, которые были убиты на территории Украины. Публикуем несколько фрагментов из них.

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Письмо младшему сержанту 237 полка Михайлову Александру Игоревичу

"От любимой жены и дочери. 8 марта 2022".

"Ты нужен мне и нашей дочери. Она очень по тебе скучает. А я очень хочу обнять тебя. Я раньше зачеркивала дни до твоего приезда в отпуск, ты помнишь? А теперь я считаю дни, которые мы проводим без тебя. Но ты не грусти. Скоро все закончится и мы с тобой встретимся. Ты снова будешь обнимать нас с дочкой, играть с ней, целовать нас..."

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"Ты знаешь, я поняла, что мы особо не ценили друг друга. Да, мы любим и уважаем, но с началом всей этой ситуации, я действительно поняла, как это – бояться потерять тебя. Потерять не на словах, а по-настоящему... Ты должен вернуться домой, ты обещал мне и нашей дочери, обещал ей, что проверишь всех ее поклонников, научишь кататься на коньках и велосипеде, что будешь ходить с ней на заброшки (заброшенные здания – 24 канал), а она тебя будет звать с собой на вписки тайно от меня…"

Лист младшему сержанту 237 полка / Скан листа, 24 канал:

"Чтобы ты не говорил, Бог с вами. Ты бы только знал, как здесь гордятся все вами. Все рисуют и клеят наклейки с буквой "Z". Дети на улицах в войну играют, кричат "а я сильный, как мой папа". Смотрю на этих мальчиков и представляю, как ты с нашим сыном играешь в танки… Каждый день созваниваемся с твоей мамой и рассказываю о тебе… Еще я записалась в женский состав в твой полк… Все твои родные и общие друзья из нашего города постоянно о тебе спрашивают, нет ли новостей?

Грибову Кириллу Дмитриевичу, 237-й полк

"От любимой семьи Лисика, Добрыни, твоего Демона"

"Происходит что-то страшное и непонятное, но скоро все закончится и все вернутся домой. Я тобой очень горжусь… Привет тебе большой от моей мамы и отца. Они тебя сильно ждут, как сына. Папа молится за тебя и других ребят каждый день. И я молюсь каждый день, чтобы ты был цел и здоров. Я знаю, что ты у меня со всем справишься.

Письмо русскому солдату / Скан письма, 24 канал:

"Связывалась с твоим отцом. Он просил передать, что очень гордится тобой… Не падай духом! Мы тебя очень ждем. Так что ангел телохранитель у тебя очень сильный. Не думай ни о каких проблемах, все решится и наладится. Сейчас главное твое задача – вернуться домой".

"Поздравляю, сынок. Все знакомые из Петербурга и Москвы передают тебе привет, спрашивая, нет ли каких-то новостей… Помнишь на твой День рождения почтой открытку послала, чтобы необычно было. А теперь ты, пожалуй, до своего Дня рождения не приедешь, поэтому поздравляю тебя с наступающим праздником. Будь здоров, не падай духом, ты же спортсмен. Все в твоей жизни решится, главное – вернись».

Письмо русскому солдату / Скан листа, 24 канал

Жукову Игорю Владимировичу

"У меня здесь все под контролем. Новости даже не включаю… Вот приедешь, буду жмакать тебя сколько хочешь. В первой посылке я отправила тебе некоторые вещи, собирала наспех. Да и в магазинах некоторых вещей не нашлось, их раскупили. Люди сошли с ума, наверное, они уже себе готовят земельные участки... Но у нас все нормально и товаров хватает в магазинах... Они просто не успевают их раскладывать... Будь спокойным, соберись, мы все с тобой, только береги себя. Я тебя люблю, но не лезу никуда, не балуюсь, занимаюсь спортом… Хоть ты и говорил ничего не слать, я все равно решила собрать еще то, что нам говорят. Не сильно тратилась, не волнуйся. Самое необходимое".

Письмо Жукову Игорю Владимировичу / Скан листа, 24 канал:

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Блинкову Максиму Николаевичу

"Тебе там не легко, я все понимаю, я верю и жду, очень скучаю и люблю. Настя и бабушка передают тебе большой привет и очень ждут и скучают по тебе... Спасибо, что звонишь мне, когда есть шанс. Твой голос для меня как огонек надежды и веры, когда опускаются руки... Я тебя очень люблю и мы с тобой со всеми трудностями справимся, неважно, как будет тяжело, мы всегда всех порвем... Я буду молиться и буду твоим ангелом-хранителем. Уже придумала как буду тебя встречать, и с кем будем отмечать. Я тебя очень люблю и буду ждать, сколько бы времени не прошло…"

Письмо Блинкову Максиму Николаевичу / Скан листа, 24 канал:

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