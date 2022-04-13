О том, как жилось в Авдеевке и через что пришлось пройти – журналисты сайта 24 канала поговорили с одной из таких семей.

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"Прямое попадание в дом"

Эвакуированная семья из Авдеевки просидела неделю в подвале под обстрелами. У Татьяны есть сын. Она рассказала, что переезжают они не в первый раз. Но сейчас мальчик перенес большой стресс. По словам женщины, раньше она всегда оставляла сына Демира дома, а вместе со своей матерью – Ниной уходила в магазин. На этот раз пошли все вместе, а когда вернулись, увидели, что в их дом прилетел снаряд.

Демир и Нина / Фото Алины Туришин, 24 канал

В 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, семье уже пришлось переезжать и останавливаться в разных местах Украины, чтобы жить дальше.

Первое время мы остановились в Дружковке и жили там до 2021 года. В октябре того же года вернулись домой. Прожили там несколько месяцев. Ребенок только пошел в школу. Потом начался ад. Все попадало в дома, исчезла вода, свет, газ. Магазины горели,

– вспомнила Татьяна.

На этот раз удалось спастись чудом. По словам Нины, в подвале сидело шесть человек. Продуктов и воды не хватало. Когда стало тише, решили выйти на улицу. А там увидели машину с украинским названием.

Семью эвакуировали из Авдеевки / Фото Алины Туришин, 24 канал

Эвакуация из ада

"Фил" участвовал в русско-украинской войне с 2014 года. Мужчина рассказал, что решил ехать в Авдеевку, потому что понимал, что не все люди смогли там эвакуироваться и многие нуждаются в помощи.

Заехали, начали смотреть подвалы, потому что домов толком целых и нет. Смотрели, где свет горел. Некоторые люди были испуганы, но когда мы говорили, что украинцы, все было хорошо. А женщины, которые нас видели, сами подбегали и просили об эвакуации,

– отметил он.

Добровольцы спасли людей из Авдеевки / Фото Алины Туришин, 24 канал

По его словам, удалось спасти шесть человек.

Ребята нам помогли. С нами было еще три человека. В Авдеевке сейчас ужасные обстрелы. Некоторые люди успели уехать раньше, а мы – нет. Выходит, что мы неделю в подвале. Начало уезжать очень много людей. Иногда не получалось, потому что шли обстрелы. Мы не были особенно сконцентрированы на этом переезде и нас застали врасплох. Испуганные в этом подвале и просидели,

– рассказала Татьяна.

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Новая жизнь

Мальчик Демир ходит в шестой класс. Говорить боится и прижимается к матери. Хотя, до войны, по словам бабушки Нины, мальчик был гиперактивным ребенком.

Демир с собачкой / Фото Алины Туришин, 24 канал

У него сейчас нервозное состояние. Даже разговаривать ребенку сейчас тяжело. Хобби нет. Компьютерные игры. Он очень испугался. Мы его оберегаем. Он держится по-мужски. От бессилия и стресса у него бывают минутные крики. Нам его жалко, а он нас жалеет. Он всегда говорил: "Мам, нас спасут, потому что у нас ребята сильные, все будет Украина".

– добавила Татьяна.

Демир / Фото Алины Туришин, 24 канал

Татьяна рассказала, что с собой взяли очень мало вещей. "Было не до них, главной задачей было выжить". Унести удалось только птиц.

Семья забрала с собой попугаев / Фото Алины Туришин, 24 канал

Нам просто повезло, что нас увезли. Смешанные эмоции. Не понимаешь, радоваться или грустить. Еще нервное состояние. Мы еще до конца не осознали, что с нами произошло. Большое облегчение, что спать можно без этих выстрелов всех. И мы все же находимся в комфорте сейчас,

– отметила женщина.

Сейчас семья проживает в Киевской области у волонтеров. Здесь им помогают едой и одеждой.