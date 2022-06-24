Об этом сообщил глава председатель Европейского совета Шарль Мишель. А вот президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подробно описала, что должны сделать власти Грузии.

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Следует заметить, что Шарль Мишель написал это в своем твиттере на двух языках – английском и грузинском. Он подчеркнул, что сейчас не просто признали европейскую перспективу Грузии, но готовы предоставить статус кандидата.

Европейский совет готов предоставить статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты. Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях ЕС – Грузия: будущее Грузии лежит в ЕС,

– написал Мишель.

Что касается "нерешенных" приоритетов, то о них сказали не слишком много. Фон дер Ляен акцентировала, что Грузия должна:

продемонстрировать политическое единство;

привлечь гражданское общество и двигаться к реформам.

Однако европейская политика отметила, что следующие шаги вполне достижимы. "Грузия впервые достигла этого этапа, у вас сильная экономика, вы достигли большого политического прогресса", – подытожила президент Еврокомиссии.

Ранее власти Грузии бурно отреагировали

Когда в Еврокомиссии 17 июня сообщили, что рекомендуют предоставить статус кандидаты в Молдове и Украине, Грузинские политики отреагировали достаточно бурно.

Их глава МИД Илья Дарчиашвили сказал, что Грузия провела масштабные реформы, поэтому они "ожидали большего". А вот президентка страны отреагировала более бурно и сказала, что принадлежит к категории разозлившихся людей.

Однако и она, и министр заявили, что не будут прекращать путь в Европу. А президент даже анонсировала создание "комиссии по реформам", чтобы получить статус кандидата до конца 2022 года.

Огромный митинг в поддержку евроинтеграции Грузии состоялся в Тбилиси

В чем премьер Грузии обвинил Арахамию

Премьер-министр Грузии Ираклия Гарибашвили заявил, что статус кандидата им не предоставили из-за главы фракции партии "Слуга Народа". Мол, тот якобы требовал это при общении с представителями США и европейских стран.

22 июня Арахамия записал видео, где призвал народ Грузии "не вестись на фейки и провокации" своей власти. Однако все же подтвердил, что говорил об этой стране во время визита в Соединенные штаты.

В США я занимался тем, что аргументировал концепцию о том, что Иванишвили (Бидзина – 24 канал) является олигархом пророссийского плана. Он имеет марионеточное правительство и, по сути, подставляет обычный грузинский народ, желающий в Европу.

Нардеп заверил, что Украина и наш народ будут делать все, чтобы поддержать Грузию в присоединении к ЕС. Также в этом видео он заявил, что продолжается распространение "антиукраинского" фейка именно по заказу этого олигарха.

Заметьте – подробнее об этом заявлении Арахамии: смотрите видео