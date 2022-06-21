Митинг прошел в стране 21 июня. То есть, после того, как Еврокомиссия не рекомендовала предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС.

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В Грузии люди вышли на митинг за Евроинтеграцию

Тысячи людей собрались в центре Тбилиси на акции в поддержку евроинтеграции Грузии под лозунгом "Домой, в Европу",

– говорится в сообщении.

Из-за большого количества людей движение на проспекте Руставели было парализовано.

На месте проведения акции было несколько патрульных нарядов. По данным прессы, во дворе здания администрации правительства находился спецназ.

За евроинтеграцию выступили совершенно разные люди

На акцию пришли люди всех возрастов, разных профессий. Кое-кто – с детьми. Владельцы известных ресторанов даже анонсировали, что закроются быстрее, чтобы вместе с работниками пойти на митинг.

Там тоже были:

представители партий, но без своей символики;

сторонники Михеила Саакашвили, державшие плакаты в его поддержку;

виднелись флаги Грузии, Евросоюза и Украины.

К акции присоединились учащиеся тринадцати тбилисских вузов. К 19:00 (20 июня - 24 канал) они собрались возле филармонии, откуда все вместе пошли в парламент,

– говорится в сообщении.

Часть студентов держали в руках плакаты с разными надписями:

"требуем деолигархизации";

"Мероприятие должно наложить санкции на Иванишвили и членов правительства Грузии";

"за наше будущее";

"молодая сила здесь".

На митинге выступили политики из Европы и Украины. Митингующие прошли до площади Европы в исторической части Тбилиси.

Стоит отметить, что организовал митинг движение "Сирцхвилиа", что значит "стыд" или "позор". Их цель:

продемонстрировать важность европейского будущего для Грузии;

заявить о протесте действиям грузинских властей, которые, по их мнению, прилагают недостаточно усилий для евроинтеграции.

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Кратко о статусе Грузии по кандидатству в ЕС

20 июня Еврокомиссия не рекомендовала придать Грузии статус кандидата в ЕС.

Стоит вспомнить, что это произошло накануне саммита ЕС, который запланирован на 23 – 24 июня. Именно на нем должны решить вопрос предоставления Грузии, Молдове и Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Заявление Еврокомиссии по Грузии от 20 июня прокомметировала президент страны Саломе Зурабишвили. Политика пояснила, что такое положение дел – это и вина самой Грузии. Поэтому президент предложила создать в стране "комиссию по реформам". Этот орган будет заниматься выполнением условий для получения статуса кандидата. Грузия заявила, что хочет добиться этого еще до конца 2022 года.

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