Про це повідомив глава голова Європейської ради Шарль Мішель. А ось президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн детально описала, що має зробити влада Грузії.

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Які умови висунули Грузії

Слід зауважити, що Шарль Мішель написав це у своєму твіттері двома мовами – англійською та грузинською. Він підкреслив, що зараз не просто визнали європейську перспективу Грузії, а й готові надати статус кандидата.

Європейська рада готова надати статус кандидата, як тільки будуть вирішені невирішені пріоритети. Вітаю грузинський народ. Історичний момент у відносинах ЄС – Грузія: майбутнє Грузії лежить в ЄС,

– написав Мішель.

Щодо "невирішених" пріоритетів, то про них сказали не дуже багато. Фон дер Ляєн акцентувала, що Грузія повинна:

продемонструвати політичну єдність;

залучити громадянське суспільство та рухатися до реформ.

Проте європейська політикиня зауважила, що наступні кроки цілком досяжні. "Грузія вперше досягла цього етапу, у вас сильна економіка, ви досягли великого політичного прогресу", – підсумувала президентка Єврокомісії.

Раніше влада Грузії бурхливо відреагувала

Коли в Єврокомісії 17 червня повідомили, що рекомендують надати статус кандидати в лише Молдові та Україні, Грузинські політики відреагували досить бурхливо.

Їхній глава МЗС Ілля Дарчіашвілі сказав, що Грузія провела масштабні реформи, тому вони "очікували більшого". А ось президентка країни відреагувала бурхливіше та сказала, що належить до категорії людей, які розізлилися.

Проте і вона, і міністр заявили, що не припинятимуть шлях до Європи. А президентка навіть анонсувала створення "комісії з реформ", щоб отримати статус кандидата до кінця 2022 року.

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У чому прем'єр Грузії звинуватив Арахамію

Прем'єр-міністр Грузії Іраклія Гарібашвілі заявив, що статус кандидата їм не надали через голову фракції партії "Слуга Народу". Мовляв, той нібито вимагав це під час спілкування з представниками США та європейських країн.

22 червня Арахамія записав відео, де закликав народ Грузії "не вестися на фейки та провокації" своєї влади. Однак все ж підтвердив, що говорив про цю країну під час візиту Сполучених штатів.

У США я займався тим, що аргументував концепцію про те, що пан Іванішвілі (Бідзіна – 24 канал) є олігархом проросійського плану. Він має маріонетковий уряд і, по-суті, підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу.

Нардеп запевнив, що Україна та наш народ робитимуть все, щоб підтримати Грузію в приєднанні до ЄС. Також у цьому відео він заявив, що триває поширення "антиукраїнського" фейку саме на замовлення цього олігарха.

Зауважте – детальніше про цю заяву Арахамії: дивіться відео