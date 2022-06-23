Про це повідомив спікер Пентагону Джон Кірбі й наголосив, що цей крок необхідний для захисту демократії України. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на брифінг у Білому Домі.

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Додаткові системи HIMARS для України

Новий пакет допомоги включає реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та десятки тисяч артилерійських боєприпасів. Окрім цього нашим захисниками нададуть патрульні кораблі для оборони нашого узбережжя та водних шляхів.

Сполучені Штати анонсують додаткові 450 мільйонів доларів військової допомоги. Це частина нашого зобов'язання в допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії,

– підкреслив спікер Пентагону.

Зверніть увагу! Запис брифінгу Білого Дому, де Кірбі оголосив про нову допомогу, можна переглянути за цим посиланням.

Що було відомо раніше про нову допомогу від США

Напередодні офіційної заяви, з'явилася публікація про цей пакет підтримки на ресурсі CNN. Однак американські журналісти повідомляли з посиланням на власні джерела, що виділять 500 мільйонів доларів. Проте не було жодної інформації про патрульні кораблі.

З кілька днів до цього американські чиновники вже заявили про можливість надання Україні додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS. Мовилося, що в рамках наступної допомоги до нас можуть надійти ще 4 таких установки.

Про те, що допомога надходитиме далі, заявив також заступник міністра оборони США з політичних справ Колін Кол. Під час Конференції з питань національної безпеки CNAS він зазначив, що зараз ми спостерігаємо лише "початковий" транш.

США передають Україні системи HIMARS: коротко

1 червня США схвалили 11 пакет військової допомоги Україні. Він включає надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, про які просила Україна.

Передача зброї затягувалася, оскільки у США було побоювання, що Україна може завдавати ударів по території Росії. Водночас Володимир Зеленський запевнив, що Україна не збирається здійснювати атаки по ворожих землях.

В оперативному командуванні "Південь" 21 червня повідомили, що українські сили завдали удару по російських позиціях на острові Зміїний. В ОК "Південь" наголосили, що для удару були використані різні сили та засоби, проте деталі операції не розголошувалися.

Не HIMARS єдиними: на фронті з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000

Попри заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, що у Берліна є великий список клієнтів на зброю, які чекають на неї по 2 – 3 роки, він пообіцяв пришвидшити поставки в Україну. Він запевнив, що вся техніка, яку вже пообіцяли дати Києву, прийде вчасно.

Інформацію підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков. До того ж він наголосив, що в українській артилерійській родині уже з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. За його словами, це вже 6-й вид артилерії 155 калібру, який посилює нашу оборону.

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