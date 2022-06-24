29 человек получили ранения из-за обстрелов врага

Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал данные прокуратуры области. Согласно им, задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 – ракетным оружием.

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К сожалению, в результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 мирных людей, среди которых один ребенок. Еще 29 человек получили ранения из-за обстрелов.

В областной прокуратуре решили не разглашать информацию о количестве погибших военнослужащих.

Что касается гражданской инфраструктуры, то в результате российских обстрелов повреждено имущество около 300 жителей Одесской области. Российские захватчики полностью уничтожили 12 жилых домов и квартир.

Кровавый удар россиян по Одессе

Российские военные накануне Пасхи нанесли мощный ракетный удар по Одессе. Оккупанты выпустили 7 ракет с территории Каспийского моря. Две ракеты подразделениям ПВО удалось сбить.

К сожалению, российская ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли 8 человек. Сообщалось, что 18 человек пострадали.

18 июня президент Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Одесскую область и посетил жилой дом, в который 23 апреля враг попал ракетой. Глава государства подчеркнул, что ракетный удар со стороны России – это преступление, которому нет никаких оправданий.

Враг нанес массированный удар по Югу

20 июня вооруженные силы России нанесли массированный удар по Югу нашей страны, выпустив сразу 14 ракет. Оккупанты ударили по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району и по Одессе.

Впоследствии в оперативном командовании "Юг" рассказали детали обстрела. Сообщалось, что россияне ударили 4 ракетами Х-31А из истребителя.

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Еще одной ракетой типа Оникс из берегового ракетного комплекса захватчики пытались ударить по Очакову и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде. По Одесщине было выпущено еще 9 "Ониксов", в результате чего погиб один человек.

Обстрелы со стороны России продолжились и 22 – 23 июня, однако на этот раз подразделения ПВО помешали циничным планам агрессора.

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