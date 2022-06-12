В традиционном вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что более 2 с половиной тысяч крылатых ракет было выпущено в течение 109 дней полномасштабной войны России против Украины. Он подчеркнул, что снизить эту ужасную цифру можно было бы, если бы Европа вовремя предоставила стране противоракетное оборудование.

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По словам Владимира Зеленского, за время полномасштабных боевых действий на территорию Украины россияне выпустили 2606 разных крылатых ракет, которые нанесли непоправимый ущерб украинским городам и сломали сотни украинских граждан.

Сегодня уже 109 день полномасштабной войны, но далеко не 109 день, когда мы говорим партнерам простую вещь: Украине нужны системы современной противоракетной обороны. Поставки таких систем были возможны и в этом году, и в прошлом году, и еще раньше. Получили ли мы их? Нет. Нужны ли они? Да. Набралось уже 2606 утвердительных ответов на этот вопрос в виде разных российских крылатых ракет, ударивших по украинским городам. По нашим городам, по нашим селам за время от 24 февраля,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что многие жизни, которые оборвались с 24 февраля, можно было бы спасти, если бы Европа обратила внимание на просьбу Украины и предоставила необходимые противоракетные системы.

Это жизнь, которую можно было бы спасти, это трагедии, которую можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались,

– заявил Зеленский.

Тысячи мирных жизней можно было бы спасти

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что за время полномасштабного вторжения России в Украину погибли как минимум 4253 гражданских. На самом деле жертв среди мирного населения в разы больше – ООН подсчитывает только зафиксированные смерти.

В список погибших не входят гражданские из Мариуполя, Попасной и других населенных пунктов, которые временно не подконтрольны Вооруженным силам Украины.

Защитники Мариуполя подсчитали количество погибших в городе с начала полномасштабной войны. К сожалению, погибли 25 тысяч человек, большинство из которых – мирные жители.

Полное обращение Владимира Зеленского 12 июня: смотрите видео