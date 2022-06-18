Зеленский в Одессе посетил поврежденный дом

Впрочем, это не стало единственным, что сделал Зеленский. В частности, он посетил жилой дом, в который 23 апреля враг попал ракетой.

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По Одесской области кафиры нанесли немало ударов, поэтому на совещании заслушали информацию о последствиях этих ракетных атак. К сожалению, жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры. Одним из таких стал жилой дом.

Тогда в результате удара погибли восемь человек, среди них трехмесячный младенец. Российская ракета попала в жилой дом в Одессе в канун Пасхи.

Это страшное преступление, которому нет никаких оправданий. Обязательно восстановим этот дом, чтобы все жильцы вернулись в свое жилье,

– заявил Президент Украины.



Зеленский в Одессе посетил дом, куда в апреле попала ракета / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

Ракетный удар по Одессе

В преддверии Пасхи Россия нанесла мощный ракетный удар по Одессе. Владимир Зеленский сообщил, что выпущено 7 ракет с территории Каспийского моря. Из них 2 – удалось сбить.

Российская ракета попала в жилой дом. Погибли 8 человек. Еще 18 – пострадали. Президент тогда заявил, что убивать детей – это, похоже, новая национальная идея России. Однако россияне будут отвечать за каждую смерть.

Зеленский в Одессе посетил дом, куда в апреле попала ракета / Фото с телеграмму Владимира Зеленского

Зеленский посетил больницу в Одессе и вручил награды медикам

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский также ознакомился с работой больницы в Одессе . Он осмотрел травматологическое отделение и пообщался с ранеными военными, проходящими лечение в медицинском учреждении.

Кроме того, в преддверии профессионального праздника медицинских работников Президент вручил государственные награды и присвоил медикам почетные и военные звания. В частности, звание генерал-майора медицинской службы получила командующий Медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко, которая в прошлом году стала первой женщиной – бригадным генералом Вооруженных Сил.

Наши медики тоже на передовой. Ежедневно берегут жизнь, помогают раненым военным и гражданским. Гордимся каждым из вас!

– подчеркнул Зеленский.

Президент Украины в одесской больнице / Фото с телеграммы Владимира Зеленского

Зеленский осмотрел дом в Одессе, куда в апреле попала ракета кафиров: смотрите видео