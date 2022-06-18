Зеленський в Одесі відвідав пошкоджений будинок

Втім, це не стало єдиним, що зробив Зеленський. Зокрема, він відвідав житловий будинок, у який 23 квітня ворог влучив ракетою.

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По Одеський області окупанти завдали чимало ударів, тому на нараді заслухали інформацію щодо наслідків цих ракетних атак. На жаль, жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об'єктів інфраструктури. Одним із таких став житловий будинок.

Тоді внаслідок удару загинуло вісім осіб, серед них тримісячне немовля. Російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі напередодні Великодня.

Це страшний злочин, якому немає жодних виправдань. Обов'язково відновимо цей будинок, щоб усі мешканці повернулися до свого житла,

– заявив Президент України.



Зеленський в Одесі відвідав будинок, куди в квітні влучила ракета / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Ракетний удар по Одесі

Напередодні Великодня Росія завдала потужного ракетного удару по Одесі. Володимир Зеленський повідомив, що випустили 7 ракет з території Каспійського моря. З них 2 – вдалося збити.

Російська ракета влучила у житловий будинок. Загинули 8 людей. Ще 18 – постраждали. Президент тоді заявив, що вбивати дітей – це, схоже, нова національна ідея Росії. Однак росіяни відповідатимуть за кожну смерть.

Зеленський в Одесі відвідав будинок, куди в квітні влучила ракета / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Зеленський відвідав лікарню в Одесі та вручив нагороди медикам

У межах робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський також ознайомився з роботою лікарні в Одесі. Він оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять лікування в медичному закладі.

Крім того, напередодні професійного свята медичних працівників Президент вручив державні нагороди та присвоїв медикам почесні й військові звання. Зокрема, звання генерал-майора медичної служби отримала командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, яка торік стала першою жінкою – бригадним генералом Збройних Сил.

Наші медики також на передовій. Щодня бережуть життя, допомагають пораненим військовим і цивільним. Пишаємося кожним із вас!

– підкреслив Зеленський.

Президент України в одеській лікарні / Фото з телеграму Володимира Зеленського

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