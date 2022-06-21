На самом деле русские кафиры ограничены в маневрах и скованы в продвижении вперед. В оперативном командовании "Юг" рассказал о ситуации за 20 июня.

Заметьте По Югу кафиры нанесли 14 ракетных ударов: в Одессе сгорел состав

Враг нанес массированный удар на Юге: гонял разными ракетами

На суше русские кафиры пытались удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны. Параллельно нанесли массированный ракетный удар с временно оккупированного Крыма. В частности, уготовили:

4 ракетами Х-31А из вражеского истребителя;

1 ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса - пытались ударить по Очакову и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде;

еще 9 "Ониксов" полетели по Одесщине.

В результате атаки погиб человек

Оперативное командование "Юг" сообщило, что последние 9 ракет нанесли значительный ущерб региону. В частности:

в дельте Дуная повредили жилые дома на островах;

в Белгород-Днестровском районе – попали возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. К счастью, там нет ни жертв, ни пострадавших.

В Одессе, в результате попадания в логистический продуктовый состав, погибло 1 гражданское лицо – охранник,

– сообщили в ОК "Юг".

Кроме того, враг пытался ненести авиационный удар вертолетом противника Ка-52 по позициям Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. К счастью, потерь нет.

"В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника", - сообщило командование.

Кроме того, российские кафиры пытались усилить свое влияние на нашу оборону и контрнаступательные действия, применив запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.

Враг потерял почти 30 человек и много техники

Украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:

25 кафиров;

танк Т-62;

самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит";

мощную станцию связи;

радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы;

2 единицы военной автомобильной техники;

а также 3 склада боеприпасов.

Кроме того, кафиры хотели провести воздушную разведку на Николаевщине, однако потеряли два беспилотника типа "Орлан-10".

До сих пор есть угроза ракетного удара с Черного моря.

Оперативное командование "Юг" предупредило, что угроза ракетного удара остается актуальной. Также возможна попытка высадки десанта.

Предварительно известно, что корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря состоит из:

5 кораблей;

1 подводной лодки;

4 больших десантных корабля.

Другой вражеский флот находится в своих пунктах базирования.

Обратите внимание! В течение 3 часов 20 июня российские кафиры выпустили по Югу Украины 14 ракет. В результате попадания ракеты в Одессе сгорел логистический продовольственный состав. Враг выпустил две ракеты по Одесщине ночью на 20 июня, однако ПВО удалось их сбить.

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