На самом деле русские кафиры ограничены в маневрах и скованы в продвижении вперед. В оперативном командовании "Юг" рассказал о ситуации за 20 июня.
Заметьте По Югу кафиры нанесли 14 ракетных ударов: в Одессе сгорел состав
Враг нанес массированный удар на Юге: гонял разными ракетами
На суше русские кафиры пытались удерживаться на крайнем обустроенном рубеже обороны. Параллельно нанесли массированный ракетный удар с временно оккупированного Крыма. В частности, уготовили:
- 4 ракетами Х-31А из вражеского истребителя;
- 1 ракетой типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса - пытались ударить по Очакову и попали в сельскохозяйственные угодья в пригороде;
- еще 9 "Ониксов" полетели по Одесщине.
В результате атаки погиб человек
Оперативное командование "Юг" сообщило, что последние 9 ракет нанесли значительный ущерб региону. В частности:
- в дельте Дуная повредили жилые дома на островах;
- в Белгород-Днестровском районе – попали возле кладбища и возле объекта промышленной инфраструктуры. К счастью, там нет ни жертв, ни пострадавших.
В Одессе, в результате попадания в логистический продуктовый состав, погибло 1 гражданское лицо – охранник,
– сообщили в ОК "Юг".
Кроме того, враг пытался ненести авиационный удар вертолетом противника Ка-52 по позициям Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. К счастью, потерь нет.
"В ответ нашими вертолетами также атаковано скопление противника", - сообщило командование.
Кроме того, российские кафиры пытались усилить свое влияние на нашу оборону и контрнаступательные действия, применив запрещенные нормами международного гуманитарного права зажигательные боеприпасы.
Враг потерял почти 30 человек и много техники
Украинские ракетно-артиллерийские и другие подразделения при выполнении огневых задач уничтожили:
- 25 кафиров;
- танк Т-62;
- самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит";
- мощную станцию связи;
- радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы;
- 2 единицы военной автомобильной техники;
- а также 3 склада боеприпасов.
Кроме того, кафиры хотели провести воздушную разведку на Николаевщине, однако потеряли два беспилотника типа "Орлан-10".
До сих пор есть угроза ракетного удара с Черного моря.
Оперативное командование "Юг" предупредило, что угроза ракетного удара остается актуальной. Также возможна попытка высадки десанта.
Предварительно известно, что корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря состоит из:
- 5 кораблей;
- 1 подводной лодки;
- 4 больших десантных корабля.
Другой вражеский флот находится в своих пунктах базирования.