Насправді російські окупанти обмежені в маневрах і сковані в просуванні вперед. В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію за 20 червня.

Зауважте По Півдню окупанти завдали 14 ракетних ударів: в Одесі згорів склад

Ворог завдав масованого удару на Півдні: гатив різними ракетами

На суходолі російські окупанти намагались втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Паралельно завдали масованого ракетного удару з тимчасово окупованого Криму. Зокрема вгатили:

4 ракетами Х-31А з ворожого винищувача;

1 ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу – намагались вдарити по Очакову та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті;

ще 9 "Оніксів" полетіли по Одещині.

Внаслідок атаки загинула людина

Оперативне командування "Південь" повідомило, що останні 9 ракет завдали значних збитків регіону. Зокрема:

в дельті Дуная пошкодили житлові будинки на островах;

в Білгород-Дністровському районі – влучили біля цвинтаря і біля об'єкта промислової інфраструктури. На щастя, там немає, ані жертв, ані постраждалих.

В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад, загинула 1 цивільна особа – охоронець,

– повідомили в ОК "Південь".

Окрім того, ворог намагався ненести авіаційний удар гелікоптером противника Ка-52 по позиціях Збройних Сил України на Херсонщині. На щастя, втрат немає.

"У відповідь нашими гелікоптерами також атаковано скупчення противника", – повідомило командування.

Окрім того, російські окупанти намагались посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, застосуваши заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси.

Ворог втратив майже 30 осіб та багато техніки

Українські ракетно-артилерійські та інші підрозділи під час виконання вогневих завдань знищили:

25 окупантів;

танк Т-62;

самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит";

потужну станцію зв'язку;

радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби;

2 одиниці військової автомобільної техніки;

а також 3 склади боєприпасів.

Окрім того, окупанти хотіли провести повітряну розвідку на Миколаївщині, проте втратили два безпілотники типу "Орлан-10".

Досі є загроза ракетного удару з Чорного моря

Оперативне командування "Південь" попередило, що загроза ракетного удару лишається актуальною. Також можлива спроба висадки десанту.

Попередньо відомо, що корабельне угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря складається з:

5 кораблів;

1 підводного човна;

4 великих десантних кораблів.

Інший ворожий флот перебуває на своїх пунктах базування.

Зверніть увагу! Протягом 3 годин 20 червня російські окупанти випустили по Півдню України 14 ракет. Внаслідок потрапляння ракети в Одесі згорів логістичний продовольчий склад. Ворог випустив дві ракети по Одещині вночі проти 20 червня, проте ППО вдалось їх збити.

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