Такое мнение высказали в оперативном командовании "Юг". Также рассказали, какая была ситуация на их направлении в течение суток 23 июня.

При обстреле Николаева россияне попали в братскую могилу солдат советской армии

Российские ракеты попали в больницу и спортивную школу

Война врага в этой операционной зоне продолжает вести только оборонные действия и контрбатарейную борьбу. В то же время силами, которые там есть, российское командование не предпринимает активных действий. Также не создают никаких ударных группировок, поэтому угроза возобновления наступления землей – минимальная.

Что касается ракет, то они продолжают попадать в здания разного типа. Россияне целенаправленно атакуют гражданские объекты на Юге. Последними примерами этого являются удары по больнице, детской спортивной школе и стадиону.

Это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда,

– подчеркнули в оперативном командовании.

Наши защитники убеждены, что это лишь одно из средств давления на мирное население. Пока остается высокая угроза рентных ударов как с моря, так и с временно оккупированной территории Крыма. В море до сих пор находятся 4 ракетных и 3 больших десантных корабля военно-морского флота России. Штормовая погода очень сильно им мешает, однако также может привести к активизации дрейфа морских мин.

Враг усиливает артиллерию в Николаевской области

Также 23 июня наша военная разведка зафиксировала развертывание новых артиллерийских подразделений в Николаевской области. Россияне начали это делать, чтобы усилить огневую поддержку действий своих сил. Однако в командовании "Юг" заверили, что замыслы противника достаточно очевидны. Поэтому русские войска получают адекватный ответ.

Больше о действиях врага на "Юге": смотрите видео

Подробнее об обстрелах Юга 23 июня

В жители Николаева и в Одесской области в первой половине дня начали сообщать о взрывах , которые слышались в регионе. Впоследствии стало известно, что кафиры выпустили 3 крылатые ракеты по Николаевской области, а также 2 – по Одесской.

Это подтвердили, как мэр Николаева, так спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что в их области отлично справились подразделения противовоздушной обороны. Защитники неба Одесщины смогли сбить боеприпасы еще до попадания в цель.

В Николаеве это, к сожалению, не удалось. Российские ракеты там попали в производственную и социальную инфраструктуру. В результате получил ранение один гражданский.

Подробнее – Братчук рассказал о ситуации в Одесской области 23 июня: смотрите видео