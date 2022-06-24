Таку думку висловили в оперативному командуванні "Південь". Також розповіли, яка загалом була ситуація на їхньому напрямку протягом доби 23 червня.

Зауважте Під час обстрілу Миколаєва росіяни поцілили у братську могилу солдатів радянської армії

Російські ракети влучили в лікарню та спортивну школу

Наразі військо ворога в цій операційній зоні продовжує вести лише оборонні дії та контрбатарейну боротьбу. Водночас силами, які там є, російське командування не веде активних дій. Також наразі не створюють жодних ударних угруповань, тому загроза поновлення наступу землею – мінімальна.

Щодо ракет, то вони продовжують влучати в будівлі різного типу. Росіяни цілеспрямовано атакують цивільні об'єкти на Півдні. Останніми прикладами цього є удари по лікарні, дитячій спортивній школі та стадіону.

Це докази відчайдушної ворожої агонії. А влучне знищення ракет нашими силами ППО – красномовне підтвердження, на чиєму боці правда,

– підкреслили в оперативному командуванні.

Наші захисники переконані, що це лише один із засобів тиску на мирне населення. Наразі залишається висока загроза рентних ударів як з моря, так і з тимчасово окупованої території Криму. У морі досі перебувають 4 ракетних та 3 великих десантних кораблів воєнно-морського флоту Росії. Штормова погода дуже сильно їм заважає, однак також і може призвести до активізації дрейфу морських мін.

Ворог підсилює артилерію на Миколаївщині

Також 23 червня наша військова розвідка зафіксувала розгортання нових артилерійських підрозділів у Миколаївській області. Росіяни почали це робити, щоб підсилити вогневу підтримку дій своїх сил. Однак у командуванні "Південь" запевнили, що задуми противника досить очевидні. Тому російські війська отримують адекватну відповідь.

Більше про дії ворога на "Півдні": дивіться відео

Детальніше про обстріли Півдня 23 червня

У жителі Миколаєва та на Одещині в першій половині дня почали повідомляти про вибухи, які чулися в регіоні. Згодом стало відомо, що окупанти випустили 3 крилаті ракети по Миколаївській області, а також 2 – по Одеській.

Це підтвердили, як мер Миколаєва, так речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зазначив, що в їхній області на відмінно справилися підрозділи протиповітряної оборони. Захисники неба Одещини змогли збити боєприпаси ще до їхнього влучання в ціль.

У Миколаєві це, на жаль, це не вдалося. Російські ракети там влучили у виробничу та соціальну інфраструктуру. Внаслідок цього зазнав поранення один цивільний.

Детальніше – Братчук розповів про ситуацію на Одещині 23 червня: дивіться відео