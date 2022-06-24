Сейчас море сильно штормит. Это заставляет врагов время от времени укрываться в пунктах базирования. В настоящее время на устойчивость к морской болезни испытывают экипажи 4 ракетных и 3 больших десантных кораблей – именно такое количество российских кораблей базируется сейчас в Черном море.

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Угроза ракетных ударов сохраняется

В оперативном командовании "Юг" отмечают, что угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает удары и с временно оккупированных территорий Крыма и Херсона. Также для ударов по Украине враг может использовать стратегическую авиацию.

Шторм может притащить морские мины к берегу

Хотя штормовая погода несколько качает корабли российских захватчиков, в то же время растет риск того, что акваторией могут дрейфовать морские мины.

Поэтому помните и учитывайте опасность, содержащуюся в прибрежных водах и побережье всего южного региона. Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней,

– отметили в ОК "Юг".

Каков риск высадки десанта на Одесщину

Россиянам Одесса как кость в горле, но пока они не планируют высаживать там десант и никак не готовятся к этому.

Да, в Черном море постоянно "болтаются" большие десантные корабли оккупантов, так что определенный риск высадки десанта остается. Хотя сейчас он минимален, поскольку на данном этапе войны это равно самоубийству для россиян.

Из-за отсутствия успехов на суше на Южном направлении у врага нет возможности поддерживать морскую пехоту в случае проведения высадки десанта. При этом не секрет, что в Одессе обустроили мощную систему обороны.

К слову, на юге россияне лишь держат оборону и пытаются вести контрбатарейную борьбу. Российское командование не ведет активных действий и не создает никаких ударных группировок, так что угроза возобновления наступления на этом направлении – минимальная. Впрочем, к сожалению, россияне, как в агонии, беспощадно обстреливают на Юге гражданские объекты.

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