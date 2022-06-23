Об этом 24 канала рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, планы врага на Одессу постоянны.

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"Мы видим, как этот недофюрер постоянно вспоминает наш город в обращениях, поэтому понимаем, что Одесса для них как кость в горле", - говорит он.

Братчук уверяет, что Одесса обустроила мощную систему обороны , однако риски высадки морского десанта России на сегодняшний день остаются.

Пока нет активных приготовлений для высадки десанта. Также нет у врага успехов на суше на Южном направлении, поэтому нет возможности поддерживать морскую пехоту в случае проведения высадки десанта,

– объяснил он.

Представитель Одесской ОВА уверен, что враг понимаете, что Черное море станет для оккупантов мертвым морем, если они попытаются взорвать там десант.

"Сейчас заметно маневрирование угропы Черноморского флота, которое постоянно есть в море. Там всегда есть несколько кораблей-ракетоносцев и есть большие десантные корабли", - ответил он.

Бартчук заметил, что эти десантные корабли изрядно поболтали в море , ведь на Одесщине штормит.

Я знаю, что там (на кораблях) есть проблемы в экипаже, потому что в море не очень комфортно. Я надеюсь, что та питьевая вода на корабле ворована из Северо-Крымского канала и она им точно по вкусу не придется,

– говорит Братчук.

Представитель Одесской ОВА добавил, что ракетные атаки на город будут постоянно.

Братчук об угрозе высадки десанта и ракетных обстрелах Одесщины: видео

К слову, утром 23 июня российские кафиры снова атаковали Юг . Они выпустили крылатые ракеты по Николаевщине и Одесской области.

В частности, две ракеты выпустили в сторону Одесской области . Однако силы противовоздушной обороны успешно сбили их. Эту информацию подтвердил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Добавим, ПВО в Одессе действительно работает чуть ли не безупречно. Накануне враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Подразделения ПВО также сбили ракету.